Roma ospiterà la tappa romana del Grand Prix Series 2026 con 362 atleti provenienti da 58 paesi.

Dal 4 al 7 giugno, Roma ospiterà la tappa romana del Grand Prix Series 2026, un circuito mondiale organizzato da World Taekwondo con punti validi per il ranking olimpico verso la Coppa del Mondo 2028. La tappa romana riunirà 362 atleti provenienti da 58 paesi, tra cui 248 nel Grand Prix Olimpico e 114 nel Grand Prix Paralimpico. Ci saranno brazos olimpici, come Simone Alessio, e oro, come Vito Dell'Aquila, che si esibiranno a Roma.

Roma ospiterà il Taekwondo da giovedì 4 a domenica 7 giugno con la tappa romana del Grand Prix Series 2026. Il circuito mondiale organizzato da World Taekwondo, che assegna punti validi per il ranking olimpico verso la Coppa del Mondo di Taekwondo a Los Angeles 2028, arriverà per la quinta volta in Italia.

La cerimonia d'inaugurazione si terrà presso la piazza di Spagna domenica 3 giugno. Saranno sfidati 362 atleti provenienti da 58 paesi, tra cui 248 nel Grand Prix Olimpico e 114 nel Grand Prix Paralimpico. In Italia, tra gli atleti che si esibiranno a Roma-Roma Vito Dell'Aquila, oro olimpico a Tokyo 2020 nei -58 kg, e Simone Alessio, bronzo olimpico a Parigi 2024 negli -80 kg.

Claudia Cianci, Federico Serain e Vito Dell'Aquila si esibiranno insieme a piazza di Spagna durante la cerimonia d'inaugurazione. Ogni partecipante alla tappa romana riceverà un ingresso gratuito al Foro Italico





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