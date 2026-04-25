Roma, palazzina popolare senza ascensore da quattro giorni: disagi per 14 famiglie

Guasto all'ascensore di una palazzina popolare a Vigne Nuove, Roma nord. Quattordici famiglie, tra cui anziani e disabili, sono bloccate in casa da quattro giorni. Lentezza nei soccorsi e timori per l'attesa.

Quattro giorni di disagi e crescente frustrazione per i residenti di una palazzina popolare nel quartiere Vigne Nuove , a Roma nord. Ben quattordici nuclei familiari si trovano bloccati a causa del guasto all'ascensore della torre B9, situata al civico 31 di via Rodolfo Valentino.

Queste costruzioni, comunemente chiamate 'le torri', risalgono agli anni '70 e sono tristemente note per le numerose problematiche che affliggono i loro abitanti, tra cui infiltrazioni d'acqua, difficoltà sociali e un sistema di riscaldamento spesso inefficiente. L'ennesimo disagio, rappresentato dall'ascensore fermo al piano terra dal pomeriggio di lunedì 20 aprile, aggiunge un ulteriore peso alla vita quotidiana di chi vive in queste strutture.

Cecilia, un'inquilina che risiede nell'alloggio al sesto piano con il compagno e i due figli minori da ben dodici anni, racconta con amarezza la sua esperienza: 'Sono quattro giorni che chiamo e invio email, ma la risposta è sempre la stessa: 'abbiamo segnalato il guasto al tecnico'. Nessun intervento concreto, nessuna soluzione a vista'. La situazione è particolarmente critica per gli anziani e le persone con disabilità, che si trovano letteralmente prigionieri nelle proprie abitazioni.

Cecilia sottolinea la presenza, all'interno della palazzina, di una coppia ultraottantenne con gravi difficoltà motorie, confinata al settimo piano, e di un signore al quinto piano che cammina con difficoltà. Anche il suo compagno, purtroppo, soffre di problemi di salute che gli impedirebbero di affrontare ripetutamente le scale. La mancanza di un ascensore funzionante rende impossibile la loro autonomia e compromette la loro qualità della vita. La causa precisa del guasto rimane sconosciuta.

Cecilia riferisce di un episodio preoccupante avvenuto lunedì pomeriggio, quando alcune persone sono rimaste intrappolate all'interno dell'ascensore e hanno tentato, senza successo, di forzare le porte. Alla fine, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberarle. La donna esprime il suo timore che l'attesa per la riparazione possa protrarsi ancora a lungo, soprattutto considerando l'avvicinarsi del fine settimana.

La gestione del patrimonio immobiliare regionale è affidata all'Ater, l'azienda territoriale di edilizia residenziale, ma la lentezza nella risoluzione dei problemi sembra essere una costante. La situazione evidenzia una volta di più le difficoltà abitative e le carenze infrastrutturali che affliggono molte famiglie a basso reddito nella capitale, e solleva interrogativi sulla necessità di interventi urgenti per garantire condizioni di vita dignitose a tutti i cittadini.

L'assenza di un ascensore funzionante non è solo un disagio, ma una vera e propria barriera all'inclusione sociale e all'autonomia personale, soprattutto per le fasce più vulnerabili della popolazione. Si auspica un intervento rapido e risolutivo da parte delle autorità competenti per porre fine a questa situazione insostenibile e restituire serenità ai residenti della palazzina





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