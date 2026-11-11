Roma Piano Cibo: Alfonsi e Casa del Food, Mercato Pubblico e Lotta Povertà

Il Comune di Roma lancia il Piano Cibo per ridurre la povertà alimentare. Il progetto prevede supermercati pubblici, mense sociali e la tutela dei lavoratori agricoli in città.

Il Comune di Roma ha delineato un ambizioso Piano Cibo durante l'ultima seduta della commissione capitolina Ambiente, guidata da Giammarco Palmieri del Partito democratico. L'iniziativa mira a trasformare radicalmente il sistema alimentare locale inserendo esplicitamente il diritto al cibo all'interno dello Statuto di Roma Capitale. L'obiettivo primario dell'amministrazione è garantire accesso a prodotti di qualità a prezzi contenuti per le fasce sociali più vulnerabili.

Struttura Del Piano Alimentare E Azioni Prioritarie

Il documento, elaborato dal Ciheam di Bari con il supporto della consulta capitolina del Consiglio del cibo, si articola intorno a sette sfide e quarantacinque azioni prioritarie. Le aree chiave includono l'adattamento del sistema alimentare alla crisi climatica e la promozione di mercati locali più giusti. Si punta a costruire un'economia del cibo radicata nei territori e a valorizzare il cibo come infrastruttura di comunità.

Also read Monti Sicani: la Blue Zone siciliana tra borghi, cibo e Teatro Andromeda

La principale tra le azioni previste è il contrasto alla povertà alimentare attraverso una rete articolata di luoghi di distribuzione. Questo modello includerà supermercati pubblici con prodotti di qualità a prezzi bassi e la creazione di empori solidali in ogni municipio. L'istituzione delle Case del cibo rappresenta uno dei pilastri fondamentali per attuare queste misure di supporto sociale.

Dibattito In Commissione E Posizioni Istituzionali

Giammarco Palmieri ha presieduto il dibattito sulla delibera per l'istituzione delle Case del cibo, sottolineando l'importanza di strutturare correttamente la normativa. La fase attuale prevede la stesura definitiva della delibera che regola l'operato di questi nuovi enti pubblici dedicati alla distribuzione alimentare. L'iter burocratico è cruciale per sbloccare le risorse necessarie all'avvio delle attività.

Advertisement

Il sindaco di Roma, Roberto Alfonsi, ha annunciato con enfasi che la città vuole diventare un modello nazionale. "Noi siamo una delle prime città che ha inserito l'acqua pubblica nello Statuto comunale" ha dichiarato, aggiungendo che questo passaggio qualificante rafforza la tutela dei diritti fondamentali. L'intervento di Alfonsi evidenzia la volontà politica di elevare il diritto al cibo al rango di principio costituzionale locale.

Impatto Sul Mercato E Tutela Dei Lavoratori

Oltre alla distribuzione, il piano contempla forme di sostegno ai progetti dei gruppi di acquisto solidale. Si prevede inoltre un protocollo contro il caporalato e il lavoro irregolare in agricoltura, misure essenziali per proteggere i lavoratori del settore. L'attivazione di nuove mense sociali e la riattivazione dei banchi vuoti nei mercati pubblici completano il quadro di interventi previsti.

Queste misure cercano di favorire l'incontro diretto tra contadini e consumatori, riducendo le intermediazioni inutili. La riqualificazione dei mercati storici e la creazione di nuovi spazi per la ridistribuzione delle eccedenze alimentari sono aspetti centrali. L'iniziativa si propone di ottimizzare le risorse disponibili, combattendo contemporaneamente lo spreco alimentare e la fame nel territorio romano.