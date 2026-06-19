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Roma Pride 2026: 'Non abbiamo la stessa dignità, è una ferita aperta'

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Roma Pride 2026: 'Non abbiamo la stessa dignità, è una ferita aperta'
Roma Pride 2026Lgbtqia+Dignità
📆6/19/2026 3:28 PM
📰leggoit
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Il Roma Pride 2026 si prepara per il suo corteo con uno slogan che richiama l'articolo 3 della Costituzione Italiana sulle pari dignità di ogni cittadino. Le tre artiste coinvolte hanno scelto di sostenere attivamente la causa Lgbtqia+ associando il proprio nome a tre differenti iniziative sociali. Francesca Michielin ha dichiarato: 'Vannacci? Dice solo stronzate'.

Il Roma Pride 2026 è pronto per il suo corteo, con uno slogan che richiama l'articolo 3 della Costituzione Italiana sulle pari dignità di ogni cittadino.

La madrina Francesca Michielin ha dichiarato: 'Vannacci? Dice solo stronzate'. La parata partirà da Piazza della Repubblica e arriverà alle Terme di Caracalla, per concludersi alla grande festa della Pride Croisette. Stasera, 19 giugno, le tre ambasciatrici si esibiranno all'Atlantico per l'evento 'Amiche del Pride' insieme a Sarah Toscano, Alexia e Malika Ayane.

Lo slogan nasce perché quest'anno si celebrano gli 80 anni della Repubblica italiana, ma la comunità Lgbtqia+ non è compresa all'interno dell'alveo dei diritti di questo paese. Non abbiamo la stessa dignità, la stessa uguaglianza, e questa per noi è una ferita aperta. Il nostro paese è agli ultimi posti nelle liste per i diritti Lgbtqia+ in Europa', ha spiegato il portavoce del Roma Pride 2026.

Le tre artiste hanno scelto di associare il proprio nome a tre differenti iniziative sociali promosse dal Levante. Francesca Michielin sosterrà Welcome 4 Rainbow, un centro Antidiscriminazione Lgbtqia+, mentre Margherita Vicario annuncia il suo supporto allo spazio del Circolo Mario Mieli nato in collaborazione con l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani. Contro la comunità Lgbtqia+ Michielin si è scaldata: 'Dice tutte stronzate. Non riesco a trovare un altro termine.

Da grandi poteri derivano grandi responsabilità, forse il generale Vannacci spreca i suoi poteri'. Margherita Vicario ribatte: 'Non credo che per affrontare il problema sia giusto dire che Vannacci dica idiozie. Li riconoscerei più come pensieri molto violenti, che attecchiscono su una popolazione molto ignorante e allo stremo, stanca'.

E Levante aggiunge: 'Il lavoro che dobbiamo fare tutti insieme è quello di spingere la comunità oltre il perimetro che ci sembra sicuro, ed è per questo che deve esistere il Pride'

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