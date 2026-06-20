Roma Pride, incendio nel resort a Santo Domingo e altre notizie

Oltre 30 carri e decine di migliaia di persone hanno iniziato la loro sfilata per il Roma Pride, da piazza della Repubblica fino a terme di Caracalla. L'evento, il cui slogan per il 2026 è 'La Repubblica è chi la abita', si pone l'obiettivo di 'rappresentare la pluralità delle comunità Lgbt e di tutte le persone che credono in una società più libera, inclusiva e rispettosa delle differenze'.

Oltre 30 carri e decine di migliaia di persone hanno iniziato la loro sfilata per il Roma Pride , da piazza della Repubblica fino a terme di Caracalla.

L'evento, il cui slogan per il 2026 è 'La Repubblica è chi la abita', si pone l'obiettivo di 'rappresentare la pluralità delle comunità Lgbt e di tutte le persone che credono in una società più libera, inclusiva e rispettosa delle differenze'. Achille Lauro a sorpresa all'Olimpico sul palco di Geolier: il duetto in napoletano fa impazzire Roma. L'incendio nel resort a Santo Domingo ha lasciato decine di persone senza casa, mentre la fuga dei turisti ha creato un caos indescrivibile.

Giorgia Meloni ha risposto a Donald Trump, dichiarando di non implorare mai e di essere allibita dalle sue affermazioni. I lavori per il termovalorizzatore a Roma hanno portato alla luce un'antica strada nel cantiere di Santa Palomba. Dua Lipa e Callum Turner continuano la loro luna di miele, dalla Sicilia a Roma, con un bacio davanti alla Fontana di Trevi. Il meteo ha previsto un anticiclone africano che stringe l'Italia in una morsa infernale, con afa h24 e temporali improvvisi.

La famiglia di un aiuto cuoco pestato senza pietà al rientro dal lavoro ha chiesto la verità sulla sua morte in ospedale dopo 3 giorni di agonia. Il caldo africano durerà ancora per un po', ma c'è una data presunta per la svolta, non troppo vicina. I palinsesti Rai hanno annunciato una novità: Salvo Sottile sostituirà Infante alle Ore 14, mentre Monteleone potrebbe essere il nuovo conduttore di Far West.

Brumotti presenterà una nuova novità su Rai3, mentre Giuliano Sangiorgi ha rivelato i segreti del suo attico a Roma con vista panoramica. Adele Cobelli, una ragazza di 14 anni, è stata travolta e uccisa da un'auto mentre era in bici. Meloni ha risposto alle nuove offese di Trump, dichiarando di essere allibita dalle sue affermazioni e di non implorare mai.

L'incendio nel resort a Santo Domingo ha lasciato decine di persone senza casa, mentre la fuga dei turisti ha creato un caos indescrivibile. La sorella del calciatore Davide Calabria è tra chi ha evacuato gli ospiti, mentre il fidanzato di Alisya è in caserma. Dua Lipa ha sposato in Sicilia, con un strascico Chanel da sogno e un significato speciale per il fiore di Callum Turner. Le foto del matrimonio italiano sono state condivise sui social.

L'eredità di Emilio Fede è stata oggetto di una disputa tra la figlia Simona e la sorella Sveva. Antonella Elia ha cancellato Alessandra Mussolini sui social, mentre Alice Campello e Alvaro Morata sono stati visti insieme a un evento a Madrid. Andrea Sempio ha risposto al video intimo di Chiara Poggi e Alberto Stasi, dichiarando di non conoscere la posizione precisa. L'Università Marconi è stata inserita nella Top 2000 del CWUR 2026, unica università telematica italiana presente nel ranking mondiale.

Taylor Swift si sposerà al Madison Square Garden, con una cerimonia da sogno. Il fidanzato segreto di Nicole Brown ha rotto il silenzio dopo l'ictus di Vasco Rossi, dichiarando di aver tenuto i ricordi nascosti per 33 anni. Dieci maxi-show all'Olimpico per i cinquant'anni di carriera di Vasco Rossi saranno organizzati, ma come comprare i biglietti è ancora un mistero. Sara Ceccantini aveva telefonato al fidanzato poco prima dello schianto alle 3 di notte.

I cellulari dei due ragazzi coinvolti nell'incidente hanno rivelato che non c'era stata alcuna intrusione, ma che scattavano foto ai monitor interni. House of the Dragon presenterà la terza stagione, con Alicent e Rhaenyra pronte alla sfida decisiva. Andrea Sempio ha dichiarato di non essere fermato dall'odio contro la mamma, mentre i legali hanno lanciato un appello per le imprese del Lazio, che hanno aumentato i ricavi del 40%, ma sono preoccupate dalla guerra





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