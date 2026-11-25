La Roma sfida il Psg in Champions League sotto la direzione di Glenn Nyberg. Errore grave su Castro a 12 minuti e protesta veemente di Gasperini per il fallo su Mendes.

La partita di Champions League tra la Roma e il Paris Saint-Germain nella League Phase è stata segnata da decisioni arbitrali controverse, diventando probabilmente l'avversaria più difficile da affrontare per i giallorossi. Il sorteggio non è stato favorevole alla società capitolina, costretta a misurarsi con i parigini in una competizione ad alto livello. Nonostante il Psg non si presenti nella sua migliore versione, con Kvara e Doué ai box per gravi infortuni e Dembelé sulla panchina, la sfida ha subito acceso i riflettori sul direttore di gara svedese Glenn Nyberg.

Decisioni Arbitrali Controversie e Errori Chiari

A dodici minuti dal fischio d'inizio, l'arbitro Glenn Nyberg ha commesso un evidente errore chiamando un fallo a favore della Roma su Igor Zabarnyi. L'attaccante argentino Santiago Castro, saltando con i tempi giusti, è caduto a terra e si è aggrappato per un istante alla maglietta dell'avversario, il quale ha lamentato un tocco al volto. Si è trattato chiaramente di un abbaglio del direttore di gara che ha penalizzato ingiustamente la squadra francese.

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Un minuto dopo, al terzo minuto di gioco, l'ala del Paris Saint-Germain Akliouche ha toccato il pallone con il braccio mentre era spalle alla porta nel tentativo di controllare la sfera. Nyberg non ha ravvisato irregolarità, decidendo di lasciar correre. Sebbene questa decisione non abbia influenzato l'esito immediato del gioco, un tocco di mano del genere avrebbe dovuto certamente essere attenzionato e il gioco interrotto per una punizione diretta.

Protesta Veemente di Gasperini e Incidenti

La tensione è salita nuovamente a venticinque minuti dal termine del primo tempo. Castro è stato nuovamente chiamato per un fallo su Mendes, un intervento duro che ha toccato anche il piede del portoghese. L'intervento non è stato cattivo in assoluto, ma la durezza del contrasto ha spinto l'arbitro a segnare il fallo. Questa decisione non è stata condivisa dalla panchina giallorossa, innescando una reazione a catena.

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In particolare, Gian Piero Gasperini ha protestato in maniera veemente contro la chiamata del direttore di gara. La sua reazione è stata immediata e decisa, indicando quanto la decisione arbitrale avesse infastidito l'allenatore. I giocatori della Roma non hanno nascosto il loro dissenso, creando un clima teso nel mezzo del campo che ha richiesto la massima attenzione da parte dell'arbitro e dei suoi coadiuvanti.

Commissario Tecnico e Controlli Iniziali

Prima delle ultime polemiche, a otto minuti dalla fine del primo tempo, il centrale romano Leandro Paredes è finito nel mirino di Nyberg. Il duello contro il laterale portoghese Mendes si è risolto con una trattenuta del difensore toscano, che ha prolungato la presa per la maglia. Sebbene l'arbitro abbia optato per la clemenza finora, la durata del fallo era tale da meritare un cartellino giallo.

La Roma si presenta in campo con Castro al centro dell'attacco, dopo aver già riaccolto Svilar e Dybala contro il Parma. La squadra affronta una fase critica del campionato, dove ogni decisione tecnica e arbitrale può fare la differenza. La protesta di Gasperini sottolinea la fragilità di un attacco che deve trovare spazi in una difesa organizzata come quella del Psg.

Nomine Arbitrali e Impatto sul Risultato

Il quadro arbitrale per questa sfida è stato completato da colleghi di alto livello. Glenn Nyberg sarà coadiuvato dai connazionali Mahbod Beigi e Andreas Söderkvist. Il ruolo di quarto ufficiale è stato assegnato ad Adam Ladebäck, mentre il controllo tecnologico è affidato al tedesco Bastian Dankert per il Var e al polacco Tomasz Kwiatkowski per l'Avar.

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Queste nomine riflettono la complessità della gestione di un match tra due big europei. Gli errori di giudizio, come quello su Castro, e le scelte di clemenza, come quella su Mendes, dimostrano quanto sia delicato il ruolo di Nyberg in questa partita. La Roma dovrà fare i conti con queste dinamiche, cercando di ottenere il massimo dal suo talento in un contesto così competitivo e giudicato severamente dai media e dai tifosi.