Roma: riapertura parziale della viabilità intorno alla Torre dei Conti dopo il miglioramento delle condizioni di sicurezza

Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza che ridisegna la viabilità intorno alla Torre dei Conti, permettendo la riapertura di alcune aree al transito e alle attività ordinarie. Tuttavia, rimangono in vigore alcuni divieti e prescrizioni per garantire la sicurezza.

A Roma , nella zona di largo Corrado Ricci, la viabilità intorno alla Torre dei Conti subirà una riduzione delle restrizioni. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato un'ordinanza che, a partire dalle 16:00 di mercoledì 6 maggio, modifica la circolazione attorno alla torre medievale.

Grazie al miglioramento delle condizioni di sicurezza, che ha permesso la ripresa dei lavori di restauro, alcune aree torneranno accessibili al transito e alle attività ordinarie. In particolare, verrà aperta una seconda corsia per il traffico leggero nel tratto che collega via dei Fori Imperiali a via Cavour.

Inoltre, saranno riaperti tratti di largo Corrado Ricci, sia sul lato di via Cavour che su quello di via dei Fori Imperiali. Le aree del cantiere Templum Pacis saranno restituite alle ditte incaricate dei lavori. Con questa ordinanza, si conclude la fase emergenziale e si passa a quella ordinaria, trasformando l'area in un cantiere temporaneo e mobile.

I lavori residui di messa in sicurezza e consolidamento saranno regolati dalle norme ordinarie sulla sicurezza sul lavoro, con la responsabilità che passa al committente e ai coordinatori della sicurezza. Tuttavia, alcuni divieti e prescrizioni rimarranno in vigore. L'area corrispondente al perimetro strutturale della Torre dei Conti resterà interdetta e sotto sequestro dell'Autorità Giudiziaria. Una piccola porzione del marciapiede su largo Corrado Ricci resterà chiusa per ospitare una stazione topografica robotizzata necessaria per il monitoraggio strutturale della torre.

Infine, rimarranno precluse le aree ancora delimitate da recinzioni e allestimenti di protezione. Il miglioramento delle condizioni di sicurezza e la stabilizzazione della Torre dei Conti permetteranno di riprendere i lavori, interrotti dopo il tragico crollo dello scorso 3 novembre, quando perse la vita l'operario Octav Stroici. Per gli spostamenti nella città di Roma, i cittadini potranno continuare a utilizzare i mezzi pubblici e i servizi di sharing





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