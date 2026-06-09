Roma, rivoluzione illuminazione pubblica: 70 milioni per LED più efficienti e sicurezza notturna

Il Comune di Roma, con Areti, avvia un piano da 70 milioni di euro per sostituire e potenziare l'illuminazione pubblica in oltre 700 strade, con LED di nuova generazione che aumentano la luminosità del 30% senza consumare di più. I primi interventi a San Lorenzo, poi altri quartieri e stazioni.

Roma si prepara a un importante rinnovamento dell'illuminazione pubblica, con un piano ambizioso che punta a migliorare la sicurezza e la vivibilità della città nelle ore notturne.

A distanza di oltre dieci anni dalla rivoluzione di Ignazio Marino, che portò all'installazione dei primi LED in molti quartieri, l'amministrazione capitolina guidata dal sindaco Roberto Gualtieri ha annunciato un investimento complessivo di 70 milioni di euro per sostituire e potenziare gli impianti esistenti, oltre a realizzare nuove infrastrutture illuminotecniche. Gli interventi, affidati ad Areti, la società del gruppo Acea che gestisce la rete elettrica, coinvolgeranno aree strategiche come stazioni ferroviarie e metropolitane, parcheggi, fermate del trasporto pubblico, attraversamenti pedonali, parchi e zone della movida.

L'obiettivo è aumentare la luminosità notturna del 30%, migliorando l'efficienza energetica e riducendo le zone d'ombra. I primi cantieri sono già aperti nel quartiere San Lorenzo, uno dei più vivaci della capitale, dove i lavori sono suddivisi in due fasi.

La prima fase, già completata, ha previsto la sostituzione delle vecchie armature con LED di nuova generazione su via dei Sardi, via dei Sabelli, via dei Ramni, il primo tratto di via di Porta Tiburtina, l'esterno di piazza dei Siculi, piazza dell'Immacolata, via dei Tizi e via dei Volsci. La seconda fase, ancora in fase di progettazione, prevede l'aggiunta di nuovi punti luce in punti critici come il centro di piazza dei Siculi, tra i civici 91 e 115 di via dei Sabelli, e il raddoppio delle armature su via dei Volsci per contrastare l'oscuramento causato dalle alberature.

Inoltre, saranno modificate le installazioni su via di Porta Tiburtina e via di Porta Labicana, dove verranno montate mensole per illuminare fino alle mura. L'assessora ai Lavori Pubblici, Ornella Segnalini, ha sottolineato che a San Lorenzo sono già stati sostituiti 130 lampioni, garantendo una maggiore uniformità della luce e una migliore percezione degli spazi pubblici. Ma il piano non si ferma a San Lorenzo.

Il sindaco Gualtieri ha annunciato che interventi analoghi saranno realizzati in molti altri quartieri sensibili, tra cui Pigneto, Città Giardino, Centocelle, piazza Re di Roma, piazza Bologna, via Tuscolana, via Ostiense, Eur, Trastevere con la sua stazione, Cornelia, Ponte Milvio, Testaccio e l'area Esquilino-Termini. In totale, saranno interessati circa 3.000 punti luce su un centinaio di strade considerate prioritarie per movida e sicurezza, ma il piano globale prevede la sostituzione o il potenziamento di oltre 10.000 punti luce in più di 700 strade.

Le nuove lampade a LED, pur offrendo un'efficienza del 30% superiore rispetto ai modelli installati nel 2016, non comportano un aumento dei consumi, grazie a ottiche migliorate che indirizzano la luce in modo più preciso. I lavori sono già iniziati dal 2025 nelle stazioni metro e ferroviarie: sono state completate le stazioni Finocchio e Due Leoni/Fontana Candida sulla linea C, Monti Tiburtini/Palasport e Pietralata sulla linea B, nonché diverse stazioni ferroviarie come Lido Centro, Stella Polare, Serenissima, Vitinia, Ottavia e Centro Rai.

La stazione metro Eur Fermi è in via di completamento. Raffaele De Marco, amministratore delegato di Areti dall'aprile 2025, ha commentato: 'Con questo intervento, fortemente voluto dal Comune di Roma, portiamo in questo quartiere della città un'illuminazione più potente e uniforme. Le nuove tecnologie ci consentono, a parità di consumi, di illuminare meglio le strade eliminando le zone d'ombra. Le nuove lampade rendono infatti il 30% in più rispetto ai primi led del 2016.

A San Lorenzo, come faremo in altre zone, rendiamo più sicure le strade della movida.

' L'iniziativa si inserisce nel più ampio Piano Roma Notte, voluto dal sindaco Gualtieri, che mira a rendere la capitale più accogliente e sicura nelle ore serali, migliorando la qualità dello spazio pubblico e la sua vivibilità notturna





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