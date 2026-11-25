Il 25 novembre 2026 a Roma si è tenuta la prima riunione della rete antiviolenza in Campidoglio. L'assessore Valeria Baglio presenta le nuove misure per contrastare gli abusi.

La mattinata del 25 novembre 2026 ha segnato un momento decisivo per la lotta contro la violenza sulle donne nella capitale italiana. Nella Sala della Protomoteca situata in Campidoglio si è svolta la prima riunione ufficiale della rete antiviolenza di Roma Capitale. Questo appuntamento, intitolato "Roma rompe il silenzio", ha riunito le principali realtà impegnate nella prevenzione e nel contrasto agli abusi sessuali e domestici.

La strategia di Roma Capitale per la prevenzione

L'iniziativa è stata fortemente voluta dall'assessore alle Pari Opportunità di Roma Capitale, Valeria Baglio. L'obiettivo principale del tavolo di lavoro è stato quello di migliorare la prevenzione e rendere la risposta a ogni richiesta di aiuto sempre più efficace. L'evento ha visto la partecipazione simultanea di istituzioni, magistratura, forze dell'ordine, sanità, università, imprese, associazioni e rappresentanti del mondo dello sport.

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Ad aprire i lavori sono intervenuti l'assessore Valeria Baglio e la presidente della Commissione capitolina Pari Opportunità, Michela Cicculli. La sessione è iniziata con la proiezione del docufilm "Che cosa è l'amore". Questo documentario raccoglie testimonianze nei luoghi della vita quotidiana di Roma, ponendo le basi per un dibattito concreto tra i rappresentanti delle varie realtà coinvolte nella rete di supporto.

Estensione della rete e numeri dei centri antiviolenza

L'assessore Valeria Baglio ha dettagliato l'importanza di garantire ascolto, protezione e sostegno alle vittime per favorire la riconquista dell'autonomia. Secondo le dichiarazioni ufficiali, l'amministrazione può contare oggi su un sistema consolidato grazie alle due nuove aperture recenti ad Acilia e a Ponte di Nona. Questi interventi hanno portato il numero totale dei centri antiviolenza a sedici.

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Oltre ai centri specifici, la rete comprende ventisei presìdi complessivi. Questa cifra include le case rifugio e le strutture dedicate alla semiautonomia, elementi fondamentali per l'assistenza immediata e progressiva delle donne che decidono di lasciare l'ambiente violento. L'obiettivo dichiarato è continuare a rafforzare questo sistema affinché nessuna donna si senta sola nel momento in cui chiede aiuto e possa trovare supporto per riscattarsi.

Il ruolo degli uomini e la prevenzione culturale

Il confronto ha affrontato anche il tema cruciale della responsabilità degli uomini e del coinvolgimento delle giovani generazioni. L'attenzione si è concentrata in particolare sul ruolo dei ragazzi nella prevenzione della violenza maschile contro le donne e nella costruzione di relazioni basate sul rispetto reciproco. La prevenzione viene definita una responsabilità collettiva che chiama in causa direttamente maschi e adolescenti.

L'assessore ha esortato gli uomini a prendere posizione attiva, specialmente tra gli amici, quando si minimizza la violenza o si scambia il controllo ossessivo per amore. Il cambiamento culturale necessario passa dalla capacità di riconoscere i comportamenti sbagliati e di non considerarli mai normali. Questa prospettiva mira a intervenire sulla radice sociale del problema piuttosto che limitarsi alle conseguenze legali.

Iniziativa pubblica su Palazzo Senatorio

Nel quadro più ampio delle iniziative promosse da Roma Capitale per il 25 novembre 2026, è prevista una comunicazione diretta con la cittadinanza. Dalle ore 17:30 alle 23:00, sulla facciata di Palazzo Senatorio verrà proiettato il numero 1522. Si tratta del servizio nazionale antiviolenza e stalking, uno strumento fondamentale per ottenere assistenza immediata.

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Il messaggio è rivolto principalmente alla cittadinanza, con un focus specifico sulle giovani generazioni per far conoscere questo numero di emergenza. L'obiettivo è assicurare che ogni persona possa rivolgersi a un servizio strutturato in caso di violenza o stalking. Questa visibilità pubblica complementa gli impegni istituzionali presi all'interno di Campidoglio.