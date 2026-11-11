Roma Sanità: 600 posti medici vacanti, ecco le zone e i distretti più colpiti

La Regione Lazio conferma la carenza di 600 medici a Roma. L'avviso per l'assegnazione degli incarichi è aperto dal 11 novembre con scadenze precise.

La Regione Lazio ha ufficializzato la presenza di 600 posti vuoti tra i medici delle Aziende Sanitarie Locali nella capitale, evidenziando una criticità strutturale che richiede un intervento immediato. A confermare il dato in modo inequivocabile è lo stesso ente regionale, che ha pubblicato l'avviso ufficiale dedicato all'assegnazione degli incarichi vacanti per il ruolo unico di assistenza primaria. Questa nuova figura professionale, introdotta dagli accordi collettivi nazionali, integra le funzioni del medico di famiglia e della guardia medica, rappresentando il pilastro fondamentale del nuovo modello sanitario territoriale.

Scadenze e requisiti per i candidati

I professionisti sanitari interessati a coprire queste posizioni hanno a disposizione venti giorni di tempo per presentare la propria candidatura, periodo che decorre dall'11 novembre corrente. L'avviso è finalizzato specificamente alla copertura degli ambiti territoriali e delle zone carenti rilevate per l'anno in corso, garantendo così la continuità assistenziale nelle aree dove la presenza medica è insufficiente. Gli incarichi previsti prevedono un monte ore settimanale di 38 ore e impongono l'obbligo contemporaneo dell'apertura dello studio per lo svolgimento di attività a ciclo di scelta nell'Aggregazione funzionale territoriale (Aft) assegnata al medico vincitore.

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Carenze strutturali nell'ASL Roma 1

Nel dettaglio, l'ASL Roma 1, che comprende i municipi I, II, III, XIII, XIV e XV, registra la perdita di 253 posti, di cui 84 destinati al trasferimento. Il distretto I presenta 76 incarichi vacanti distribuiti su varie zone: 8 agli Eroi, 7 a Prati, 6 a Della Vittoria, 8 a Trastevere, 4 a Testaccio, 13 all'Aventino, 8 nel Centro storico, 5 a XX Settembre, 13 all'Esquilino, uno nella zona archeologica e 3 al Celio. Il distretto II conta 29 carenze, con 12 per Flaminio-Villaggio Olimpico, uno al Salario, uno per Trieste, 8 al Nomentano e 7 a San Lorenzo. Il distretto III evidenzia 31 posti da coprire, inclusi uno per Fidene, due per Serpentara, due per Bufalotta, uno per Montesacro Alto, uno per Montesacro, uno per Val Melaina, oltre a sette medici per la casa di comunità di Bufalotta, dieci per quella di Montesacro e quattro per quella di Vigne Nuove.

Le problematiche proseguono nei distretti periferici dell'ASL Roma 1. Nel distretto XIII le carenze ammontano a 36 medici, con 7 per l'Aft Aurelio Nord, 4 per Aurelio Sud, 7 per Boccea, 16 per Montespaccato e due per Casalotti. Il distretto XIV manca di 51 medici, suddivisi tra 3 a S.Maria di Galeria, 13 a Castelluccia, 2 alle Medaglie d'oro, 10 a Primavalle, 14 a Santa Maria della Pietà, 3 al Trionfale, 2 al Pineto e 4 ad Ottavia. Infine, il distretto 15 registra 30 incarichi vacanti, con 5 medici necessari per Acqua Traversa, 3 per Farnesina, 4 per Tomba di Nerone e 2 per Maeci nell'Aft Labaro, oltre a un medico per La Giustiniana, uno per S. Cornelia e 4 per la casa della comunità Cassia e il centro vaccinale Labaro. Si segnala inoltre la mancanza di un medico per Cesano e 4 per la casa di comunità e il centro vaccinale di Cesano.

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Situazione critica nell'ASL Roma 2

L'ASL Roma 2, che copre i municipi IV, V, VI, VII, VIII e IX, presenta un quadro ancora più complesso con 272 incarichi vacanti, di cui 91 per trasferimento. Nel distretto IV le carenze includono 2 posti per Casal Bruciato, 2 per Tiburtino Nord, 4 per Tiburtino Sud, 7 per San Basilio, 2 per Tor Cervara, 2 per Pietralata, 3 per Casal de' Pazzi, 6 per S.Alessandro e 3 per Settecamini. Il distretto V registra 32 carenze, con 5 posti per Tor Cervara, La Rustica e Settecamini, uno per Torpignattara, 4 per Casilino, Quadraro e Alessandrina, 3 per Gordiani, uno per Tor Sapienza, 3 per Tor Tre Teste, 2 per Casetta Mistica, 3 per il Centro Direzionale Centocelle e 2 per Omo.

Il distretto VI evidenzia 77 incarichi vacanti, suddivisi in 6 per Torre Maura-Giardinetti, 35 per Torre Angela-Acqua Vergine/Tor Bella Monaca-Colle Prenestino-Torre Gaia-Villa Verde-Prato Fioriti, 21 per Borghesiana 8G e 15 per S. Vittorino-Lunghezza. Nel distretto VII si contano 56 carenze tra Torrespaccata (3), Tuscolano sud (15), Tor Fiscale (1), Don Bosco (9), Quarto Miglio (4), Osteria del Curato (7), Gregna (2), Barcaccia (9) e Morena (6). Il distretto VIII manca di 21 medici, con 10 a Garbatella, 2 a Valco San Paolo, 4 a Tre Fontane, 2 ad Appia Antica sud, 3 ad Appia Antica Nord. Il distretto IX completa il quadro con 55 posti da riempire tra Laurentino, Cecchignola e Villaggio Giuliano (13), Spinaceto e Mezzocammino (10), Eur-Torrino (9) e Vallerano/Castel di Leva-Decima-Porta medaglia-Santa Palomba-Castel Romano (23).

Vuoti assistenziali nell'ASL Roma 3

Nell'ASL Roma 3, che gestisce i municipi X, XI, XII e il Comune di Fiumicino, gli incarichi vacanti sono 85, di cui 28 per trasferimento. Nel distretto X i posti da coprire sono 26, distribuiti tra Casal palocco/Nuova Palocco (2), Axa Madonnetta (2), Malafede/Terrazze del presidente (1), Acilia (3), Acilia Sud/San Giorgio (3), Casalbernocchi (2), Giardino di Roma (1), Centro Giano (1), Dragona/Dragoncello (1), Infernetto (3), Ostia Antica (2) e Ostia Ponente/Idroscalo (5). Il distretto XI richiede 29 medici, con 2 per Marconi, 3 per Portuense, 10 per Pian Due Torri/Trullo, 11 per Magliana/Ponte Galeria e 3 per Corviale/Trullo.

Il distretto XII chiude la panoramica con 29 carenze tra Monteverde/Gianicolense (6), La Pisana/Colle Massimo (3), Bravetta/Casetta Mattei (5) e Massimina/Casal Lumbroso (6). Altri 10 incarichi vacanti riguardano il distretto di Fiumicino, completando il conteggio totale di 600 posti che necessitano di copertura immediata per garantire il diritto alla salute dei cittadini romani.