Roma-Sassuolo: streaming, formazioni e posta in palio della 11ª giornata

La Roma ospita il Sassuolo allo Stadio Olimpico nell'11ª giornata di Serie A 2026/27, con i giallorossi che puntano a salire al secondo posto in solitaria.

La Roma ospita il Sassuolo allo Stadio Olimpico di Roma nel sabato sera dell'11ª giornata di Serie A 2026/27, in una sfida che i giallorossi di Gasperini considerano decisiva per consolidare la propria posizione nelle zone alte della classifica. La partita è trasmessa in diretta su DAZN e, come indicato nelle informazioni disponibili, in esclusiva su Sky Sport e NOW.

Il tecnico della Roma Gasperini chiede una risposta immediata alla squadra dopo la rimonta subita all'Old Trafford contro il Manchester United in Champions League. In quella gara la Roma si è fatta recuperare dallo 0-2 e ha perso 3-2, una sconfitta che brucia ma che il calendario permette di riscattare già nel prossimo impegno davanti al proprio pubblico.

Also read Anna Falchi e Andrea Ruggieri, separazione: addio dopo 11 anni di unione a Roma

Roma-Sassuolo: la posta in palio in classifica

Una vittoria porterebbe la Roma momentaneamente al secondo posto in solitaria, a un solo punto dalla Lazio capolista e davanti all'Inter. Il successo varrebbe quindi molto più dei tre punti, perché permetterebbe ai giallorossi di restare agganciati al vertice della Serie A.

I giallorossi sono consapevoli che non possono permettersi passi falsi davanti ai propri tifosi. Il match contro un Sassuolo in difficoltà rappresenta un'occasione concreta per rilanciare la squadra dopo il ko europeo, e la Roma dovrà affrontare la gara con la massima concentrazione per non sprecare il vantaggio di giocare in casa.

Advertisement

Sassuolo in crisi e l'assenza di Berardi

Il Sassuolo di Aquilani arriva all'Olimpico reduce da quattro sconfitte consecutive, con 16 reti subite in questo parziale. L'ultimo ko è maturato in casa contro la Fiorentina per 2-4, un risultato che evidenzia le difficoltà difensive dei neroverdi, oggi impegnati a cercare punti salvezza dopo essere scivolati al 17° posto in classifica.

Aquilani dovrà rinunciare al capitano Domenico Berardi, che non sarà disponibile per la trasferta romana e dovrebbe rientrare dopo la sosta. La sua assenza pesa su una squadra che ha bisogno di ritrovare certezze, soprattutto in una fase in cui il reparto offensivo ha segnato solo 9 reti nelle ultime cinque partite.

Formazioni probabili e indisponibili in casa Roma

Il portiere titolare resta il principale dubbio per la Roma: Gollini è a forte rischio forfait, mentre Vasquez dovrebbe comunque partire titolare tra i pali. In difesa tornerà Ndicka, con Molina in ballottaggio per una maglia da titolare.

Nella Roma non saranno disponibili Svilar, Koné e Dybala, che si aggiungono alla lista degli indisponibili insieme a Pellegrini e Rensch. Sul fronte opposto, oltre a Berardi, risultano assenti Ismael Koné, Leysen, Boloca, Paz e Skjellerup, mentre Dominguez dovrebbe agire alle spalle di Esposito e Laurienté nel tridente offensivo.

Advertisement

Rendimento recente e precedenti tra Roma e Sassuolo

La Roma arriva da un rendimento altalenante nelle ultime cinque partite, con tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Dopo il ko per 3-2 contro il Manchester United in Champions League, i giallorossi avevano battuto l'Udinese 5-2 e il Cagliari 4-2 in Serie A, con un pareggio per 3-3 contro il Napoli nel mezzo. Nel complesso, nelle ultime cinque gare la squadra ha segnato 16 reti e ne ha subite 14.

Il Sassuolo ha un bilancio molto più negativo, con quattro sconfitte consecutive e un pareggio nelle ultime cinque gare. In precedenza erano arrivate le pesanti sconfitte contro la Lazio per 2-6 e contro il Frosinone per 2-4. L'ultimo precedente tra le due squadre risale al gennaio 2026, quando la Roma si impose 2-0 in casa, e negli ultimi cinque confronti diretti in Serie A i giallorossi hanno vinto quattro volte, contro una sola vittoria del Sassuolo.