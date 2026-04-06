Roma sconfitta dall'Inter: infortunio per Mancini e preoccupazioni per Gasperini

L'Inter domina a San Siro e batte la Roma 5-2. L'infortunio di Mancini complica i piani di Gasperini. Valutazione dei tempi di recupero e possibili sostituti in difesa.

Il difensore giallorosso è stato costretto ad abbandonare il campo durante la partita contro l' Inter , in un momento cruciale della stagione. L' Inter , con una prestazione dominante, ha inflitto un duro colpo alla Roma , consolidando la propria posizione in vetta alla classifica. La partita, giocata a San Siro, si è conclusa con un netto 5-2 a favore dei nerazzurri, una vittoria mai messa in discussione.

In attesa del posticipo di domani sera tra Napoli e Milan, la squadra di Chivu si conferma in testa con un vantaggio di +9 punti sui rossoneri e ben 10 punti di distacco dalla squadra di Antonio Conte. Lautaro Martinez ha sbloccato la partita dopo appena un minuto, ma la Roma ha risposto con il pareggio di Mancini poco prima dell'intervallo. Tuttavia, nella ripresa, l'Inter ha dilagato, segnando con Calhanoglu, ancora Lautaro, Thuram e Barella. Inutile la rete di Pellegrini che ha fissato il punteggio finale. \Tra i protagonisti della partita, nonostante l'esito negativo per la sua squadra, spicca il difensore della Roma, Mancini, costretto ad uscire dal campo per infortunio all'inizio del secondo tempo. Al suo posto è entrato Ghilardi, ma l'uscita di Mancini ha coinciso con un crollo della Roma e con l'accelerazione dell'Inter. Il centrale giallorosso si sottoporrà nelle prossime ore a esami strumentali per valutare l'entità dell'infortunio e, soprattutto, i tempi di recupero. L'obiettivo è capire se Mancini sarà a disposizione per la prossima sfida contro il Pisa. L'allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, ha espresso la sua preoccupazione per le condizioni del difensore nel post partita: 'Per noi Mancini è un giocatore fondamentale e la sua presenza, quando riusciamo ad avere tutti a disposizione, ci rende sicuramente più competitivi'. L'assenza di Mancini, giocatore di grande esperienza e leadership, rappresenterebbe una perdita importante per la Roma. \Nel caso in cui Mancini non dovesse essere in grado di scendere in campo nelle prossime partite, l'allenatore dovrà trovare una soluzione per sostituirlo. Il principale candidato a prenderne il posto è Ghilardi, che ha già giocato al suo posto a San Siro. Un'altra alternativa potrebbe essere il polacco, che ha ricoperto diverse posizioni nella difesa a tre di Gasperini. Anche potrebbe essere impiegato come braccetto destro, ma questa soluzione potrebbe essere presa in considerazione solo in caso di recupero di Wesley per la fascia. La situazione in difesa, dunque, necessita di attenta valutazione da parte dello staff tecnico, in vista delle prossime delicate sfide. L'infortunio di Mancini mette a dura prova le strategie di Gasperini, che dovrà trovare un'alternativa valida per mantenere l'equilibrio della squadra e continuare a lottare per i propri obiettivi stagionali. La risposta del tecnico e della squadra alle prossime sfide dirà molto sul futuro della Roma. L'assenza di un giocatore chiave come Mancini, per quanto breve possa essere, mette in luce l'importanza di avere una rosa ampia e competitiva per affrontare al meglio le difficoltà che la stagione calcistica presenta





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