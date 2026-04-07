Roma: Sette partite per un futuro incerto, tra mercato, infortuni e il destino di Gasperini

La Roma affronta le ultime sette partite di campionato con diverse incognite. Il futuro di Gasperini, le possibili cessioni e i numerosi infortuni complicano la situazione, mettendo a rischio gli obiettivi stagionali e la costruzione del futuro della squadra.

Restano ancora sette partite cruciali per definire il futuro della Roma , un futuro ancora tutto da decifrare. Le certezze sono poche e l'incertezza è alimentata principalmente dagli stessi protagonisti. Il futuro di Gasperini è in bilico, con dichiarazioni divergenti che riflettono una spaccatura sulla programmazione e la visione della Roma del futuro.

L'allenatore esprime il desiderio di restare, mentre la dirigenza sembra avere una visione diversa, focalizzata sulla revisione del monte ingaggi e sul possibile addio di giocatori chiave. L'obiettivo immediato è concentrarsi sulle ultime sette partite di campionato, per poi sedersi a un tavolo e confrontarsi: da una parte la proprietà, dall'altra l'allenatore, cercando di chiarire le divergenze e definire la direzione futura del club. La situazione è complessa e richiede una profonda riflessione per il bene della squadra.\La preoccupazione principale, sia dei tifosi che di Gasperini, riguarda la possibile partenza di altri giocatori importanti. Nomi come Ndicka, Svilar e Koné, elementi fondamentali per l'allenatore, sono al centro di voci di mercato. Gasperini, reduce dall'esperienza all'Atalanta, è desideroso di portare la Roma a competere in Champions League, un obiettivo che potrebbe essere compromesso dalle cessioni e da un mercato che potrebbe smantellare l'ossatura della squadra. Il calendario delle ultime sette partite, che include sfide contro Pisa, Atalanta, Bologna, Fiorentina, Parma, Lazio e Verona, non agevola la situazione. La Roma dovrà affrontare queste gare senza ulteriori impegni europei o di Coppa Italia, ma con una rosa falcidiata dagli infortuni. I problemi muscolari, accumulatisi da Natale, hanno rallentato la squadra, incidendo sulla velocità di crociera che l'allenatore aveva impresso, portando la Roma stabilmente nelle prime posizioni del campionato. La gestione degli infortuni diventa quindi fondamentale per affrontare le ultime sfide stagionali.\Per la partita contro il Pisa, la situazione infortunati non si sbloccherà. I primi rientri sono previsti per Wesley e Koné, ma probabilmente dovranno attendere la partita con l'Atalanta o quella con il Bologna. L'infermeria rimane affollata, con giocatori chiave come Dybala e Dovbyk che dovrebbero rientrare a maggio. Inoltre, Gianluca Mancini ha subito una lesione all'adduttore destro durante la partita contro l'Inter, con tempi di recupero stimati tra le due e le tre settimane. L'ennesimo problema muscolare in una stagione che ha subito una svolta negativa a Natale, ma che Gasperini e i suoi uomini cercheranno di risollevare. La necessità di affrontare al meglio le ultime partite è evidente, considerando le aspirazioni europee e la volontà di onorare al meglio la stagione, nonostante le difficoltà e le incertezze sul futuro





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