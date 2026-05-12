Roma si mobilita per la finale di Coppa Italia e il tennis: 70mila spettatori attesi con piani di sicurezza e trasporti potenziati

Oggi a Roma si svolgono due grandi eventi sportivi: la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter e gli Internazionali Bnl di Roma al Foro Italico. Sono previsti 70mila spettatori, con misure di sicurezza e trasporti potenziati per garantire ordine e flessibilità negli spostamenti. La questura e le autorità hanno pianificato percorsi dedicati per tifosi, movimenti e monitoraggio aereo, con servizi di metropolitana e linee di superficie ampliati fino a tarda notte.

Nell'ambito di una giornata ricca di eventi sportivi, Roma si prepara a ospitare due importanti appuntamenti: la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, con inizio alle ore 21 allo stadio Olimpico, e gli Internazionali Bnl di Roma al Foro Italico.

Sono attesi complessivamente circa 70.000 spettatori tra i due siti, un numero significativo che ha rich UNIX diversi approfondimenti sul tema della sicurezza, gestiti da un tavolo tecnico presieduto dal questore di Roma, Roberto Massucci. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti delle forze di polizia, della Lega Serie A, di Ama, Atac e Ares 118, con l'obiettivo di pianificare misure adeguate per garantire lo svolgimento sicuro e ordinato degli eventi.

I percorsi per i tifosi del calcio e del tennis sono stati accuratamente studiati per evitare sovrapposizioni e garantire flessibilità negli spostamenti. In particolare, per le tifoserie calcistiche, sono stati predisposti itinerari dedicati, con aree riservate alla sosta dei veicoli, e misure di controllo lungo le principali strade di accesso alla città, coinvolgendo bolle operative delle forze di polizia.

Oltre ai mezzi di trasporto tradizionali, l'evento vedrà anche una significativa copertura aerea, con il I Reparto Volo della Polizia di Stato e i droni della questura di Roma pronti a monitorare l'area, in connessione con il Centro per la Gestione della Sicurezza dell'Evento, attivo 24 ore su 24. Un'ulteriore novità di questa edizione della Coppa Italia sarà l'adozione del sistema di ticketing paper free, reso possibile dalla collaborazione tra Lega Calcio Serie A e Sport e Salute, con 120 palmari di nuova generazione a disposizione degli stewards per la lettura ottica dei biglietti elettronici.

Dal punto di vista dei trasporti pubblici, Atac, mobility partner dell'evento, ha annunciato un potenziamento dei servizi, con le linee di metropolitana attive fino all'1.30 e un aumento di oltre un centinaio di corse rispetto al normale orario serale. Anche le linee di superficie dirette allo stadio saranno potenziate, con circa 100 corse in più su cinque percorsi specifici.

È comunque possibile che, su disposizione delle autorità, alcune strade vicine allo stadio potrebbero essere interdette alla circolazione, per cui gli utenti sono invitati a consultare in tempo reale il sito atac.roma.it per aggiornamenti sul servizio. Infine, è opportuno ricordare che i tifosi con il biglietto per la finale possono scaricare un pass gratuito per trasporto e parcheggi di scambio, che rimarranno aperti fino alle 2.15





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