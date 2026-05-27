Roma si prepara a celebrare gli 80 anni della Repubblica con una serie di eventi e cerimonie che si terranno il 1° e il 2 giugno.

Roma si prepara a celebrare gli 80 anni della Repubblica con una serie di eventi e cerimonie che si terranno il 1° e il 2 giugno.

Il programma è pensato per unire memoria, partecipazione e spettacolo e si svolgerà dal Quirinale ai Fori Imperiali. Inoltre, la tradizione popolare prevede che il cattivo tempo continuerà per i prossimi 40 giorni. La squadra di calcio Ostiamare è in Serie C e il suo capitano è orgoglioso del lavoro svolto. La squadra di calcio Inter ha vinto la Coppa Italia e i suoi giocatori sono felici.

La tradizione popolare prevede che il meteo da incubo continuerà per i prossimi 40 giorni. Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 26 maggio 2026 hanno rivelato i numeri vincenti e le quote. Garlasco, ex legali di Stasi chiedono 116mila euro a Lovati. Lui risponde che non facciamo processo ai pensieri.

Belen Rodriguez ha avuto un malore in casa a Milano e i vicini hanno chiamato il 112. La showgirl è stata portata in ospedale. Mamma e figlia sono state avvelenate con la ricina e la zia Isuccia è stata convocata in questura. È emersa la pista di una 'donna diabolica'.

È morto Gianluca in un agguato a Milano Certosa e si è iniziata la caccia alla gang. Un padre ha accoltellato il figlio 12enne e l'infermiera ha raccontato di aver visto calci, pugni e sangue ovunque. Andrea Sempio ha parlato dell'intercettazione sul Dna e ha detto di non aver toccato il 'Fruttolo'. È stato approvato l'elenco delle spiagge migliori per i bambini in Italia e all'estero.

La Calabria è regina e la Sicilia ha una nuova entry. Belen Rodriguez è stata dimessa dal Policlinico e Stefano De Martino non la lascia sola. Anne Hathaway ha parlato del suo lifting facciale e ha detto di utilizzare un 'trucco'. Il calendario scolastico è stato discusso e Francesca Fiore ha detto di non voler un parcheggio né togliere il riposo agli insegnanti.

Ciro Solimeno ed Elisa Leonardi hanno parlato delle loro prime parole dopo la scelta a Uomini e Donne. Il caporalato è un problema grave e 12 ore nei campi a 40 gradi per pochi euro sono una realtà. Milano ha le spiagge più belle e le migliori tappe da visitare sono state indicate. Roma ospiterà il Barbiere di Siviglia rappresentato su un camion-palcoscenico.

Erri De Luca ha parlato della sua visita a Gerusalemme e ha detto di essere sionista. La qualità della vita in Italia è stata classificata e Roma e Milano sono a testa a testa per gli anziani. I giovani scelgono Bolzano. Al Roma Club Gerusalemme bambini palestinesi ed ebrei imparano il rispetto reciproco con il calcio.

SailGP, la F1 della vela, sbarca a Ostia e il sindaco Gualtieri è felice di questa opportunità per il litorale romano





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