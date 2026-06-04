Roma si riempie di manifestazioni all'aria aperta: musei gratis, musica e molto altro

Il primo weekend di giugno, l'estate è sempre più vicina e Roma si riempie di manifestazioni all'aria aperta. Torna l'appuntamento con i musei gratis in città, i Municipi si riempiono di musica con la direzione artistica di Daniele Silvestri e molto altro accade nella Capitale nel fine settimana alle porte.

Il primo weekend di giugno, l'estate è sempre più vicina e Roma si riempie di manifestazioni all'aria aperta. Torna l'appuntamento con i musei gratis in città, i Municipi si riempiono di musica con la direzione artistica di Daniele Silvestri e molto altro accade nella Capitale nel fine settimana alle porte.

Prima domenica del mese con i musei gratis. Domenica 7 giugno, prima domenica del mese, i siti del Sistema Musei di Roma Capitale e le aree archeologiche della città saranno a ingresso gratuito per tutti. Oltre ai musei sarà aperto a ingresso libero il Museo della Forma Urbis, nel Parco Archeologico del Celio; l'Area Sacra di largo Argentina; l'area archeologica del Circo Massimo e i Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana).

Aperti gratuitamente anche molti musei statali di Roma e provincia. Da domenica 7 a sabato 13 giugno, va in scena RIM - Roma in Musica, la manifestazione promossa da Roma Capitale, con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Sette giorni in cui tutta la città si accende di sonorità e linguaggi diversi, in un percorso aperto che fa dialogare grandi nomi della scena musicale e musicisti amatoriali, fra concerti, performance e molto altro.

Un programma diffuso in tutti Municipi, che accorcia le distanze tra il centro storico e i quartieri, trasformando lo spazio pubblico in un luogo di partecipazione e scoperta. È il weekend di Cesare Cremonini che si prende il Circo Massimo sabato 6 giugno. Sarà la prima volta per il cantante nella storica location romana.

Grazie all'indiscutibile valore artistico guadagnato con coerenza e credibilità in venticinque anni di carriera, arriva oggi a portare la sua musica nei luoghi più simbolici e significativi dei grandi concerti live in Italia, Roma compresa. Dal 5 al 7 giugno, Roma accoglie l'anteprima romana de Le Notti del Vino - diVino sotto le Stelle, il grande evento estivo promosso nell'ambito del calendario nazionale de Le Notti del Vino dell'Associazione Nazionale Città del Vino.

Sotto le arcate del Ponte della Musica Armando Trovajoli, tra luci, calici e vista sulla città, prenderà forma un percorso dedicato al vino, al territorio e alla cultura dell'incontro. Oltre 70 cantine saranno protagoniste con le proprie etichette in degustazione. L'edizione 2026 del Cinema in piazza è entrata nel vivo in tutte e 3 le arene.

Ecco cosa prevede la programmazione del weekend in arrivo: a San Cosimato, sabato 6 giugno c'è 'Il mio vicino Totoro' di Hayao Miyazaki, domenica 7 giugno 'Come te nessuno mai' di Gabriele Muccino; alla Cervelletta sabato 6 giugno 'Corpo celeste' di Alice Rohrwacher e domenica 7 giugno Isabella Rossellini presenta 'Casablanca'; Monte Ciocci inaugura con David Lowery che presenta 'A Ghost Story', sabato 6, mentre domenica 7 giugno c'è 'Audition' di Takashi Miike. Il grande piazzale del Mercato Laurentino si prepara a diventare il cuore pulsante del quartiere per tre giorni di festa, musica, cibo e divertimento.

Dal 5 al 7 giugno torna la Festa Laurentina, un appuntamento pensato per riunire residenti e visitatori in uno degli angoli più vivaci e contemporanei della Capitale. Tre giorni di programmazione fitta, con qualcosa per ogni gusto e ogni età. A giugno gli spazi storici e verdi di Villa de Sanctis si trasformeranno in un palcoscenico diffuso all'aperto con 'Villaggio De Sanctis - Nuova Scena'.

La rassegna si apre domenica 7 giugno con le performance 'MESS', nata dalla ricerca degli allievi della Scuola Romana di Circo, con l'anteprima di '99 Grammi', spettacolo di giocoleria in cui l'errore e la caduta dell'oggetto non sono visti come un fallimento e per finire con 'Modus Operandi' della Compagnia Zumo, performance di acrobatica aerea e giocoleria che usa l'estetica burocratica per ironizzare sulle routine del lavoro contemporaneo e sulla voglia di evadere dalle regole.

'Vado al Massima' è il progetto di programmazione cinematografica ideato dall'Associazione Culturale Marte 2010 presso il Casale della Massima, in scena dal 5 al 7 giugno. Per l'occasione, il Parco del Casale ospiterà un'arena cinematografica gratuita da 150 posti. Il programma esplorerà temi come il viaggio, l'identità e la convivialità, con una serata evento domenica 7 giugno dedicata ad Ettore Scola.

Dal 5 al 14 giugno l'Ex Cartiera Latina, in via Appia Antica 42, ospita la seconda edizione estiva di 'Radici e Sapori: Viaggio nell'Agro Romano', l'iniziativa dedicata alla memoria agricola, alle tradizioni rurali, ai mestieri dimenticati e alle produzioni tipiche del territorio romano. Un percorso tra mostra fotografica, degustazioni, laboratori e attività didattiche per raccontare il legame storico tra Roma e il suo Agro.

Arriva a Roma Buono e Bio in Festa: il 6 e 7 giugno, l'Orto Botanico ospiterà due giornate di incontri, mercato, laboratori e attività dedicate al cibo buono e bio aperte al pubblic





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