Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

Roma, stress termico all'aperto per oltre 100 giorni l'anno: lo studio ENEA

Ambiente E Clima / Ricerca Scientifica News

Roma, stress termico all'aperto per oltre 100 giorni l'anno: lo studio ENEA
RomaCaldo EstremoOndate Di Calore
📆5/29/2026 11:33 AM
📰ilmessaggeroit
66 sec. here / 12 min. at publisher
📊News: 61% · Publisher: 65%

Uno studio ENEA, Sapienza e Serco Italia rivaluta il rischio caldo a Roma: il disagio termico all'aperto è più frequente e duraturo delle ondate di calore ufficiali, raggiungendo oltre tre mesi l'anno in alcuni periodi e mettendo a nudo l'inefficacia degli attuali parametri di allerta basati solo sulla temperatura.

Roma è sinonimo di condizioni climatiche estreme, in particolare per quanto riguarda il caldo. Questa è la conclusione principale di un studio condotto da ENEA in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma e Serco Italia Spa, pubblicato sulla rivista scientifica Atmosphere.

La ricerca evidenzia come i cittadini della capitale siano esposti a un marcato disagio termico all'aperto per un numero di giorni nettamente superiore rispetto a quelli ufficialmente classificati come ondate di calore. Il periodo di indagine ha riguardato i mesi da maggio a settembre di sei anni consecutivi, dal 2018 al 2023, utilizzando dati raccolti da due stazioni meteorologiche centrali.

I risultati mostrano una disparità crescente tra i giorni di stress termico e le ondate di calore, con il primo fenomeno che risulta più frequente e prolungato. Ad esempio, nel 2018 i giorni di stress termico sono stati 102, mentre le ondate di calore solo 27. La situazione è analizzata attraverso l'indicatore bioclimatico Moci, che misura la percezione termica outdoor su una scala da freddo estremo a caldo estremo.

Nonostante l'evidenza, le politiche di allerta e la definizione stessa di evento climatico estremo si basano quasi unicamente sulla temperatura dell'aria, trascurando fattori cruciali come umidità, vento e radiazione solare, specialmente in un'area come il Mediterraneo considerata hotspot del cambiamento climatico. La densità abitativa elevata e l'invecchiamento demografico aggravano ulteriormente la vulnerabilità della popolazione urbana romana di fronte a questi rischi

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ilmessaggeroit /  🏆 19. in İT

Roma Caldo Estremo Ondate Di Calore Stress Termico Moci ENEA Sapienza Mediterraneo Cambiamento Climatico

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roma, violenza di gruppo in uno stabile abbandonato: cinque fermi e indagini in corso della ProcuraRoma, violenza di gruppo in uno stabile abbandonato: cinque fermi e indagini in corso della ProcuraUn’operazione della Polizia di Stato a Roma ha portato al fermo di cinque persone indagate per violenza sessuale di gruppo e all’avvio di ulteriori provvedimenti amministrativi nei...
Read more »

Sequestrata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato: cinque fermi a RomaSequestrata e violentata per tre giorni in uno stabile abbandonato: cinque fermi a RomaUna 32enne colombiana sarebbe stata adescata in un ristorante e convinta a entrare in un edificio isolato. Drogata e abusata per 36 ore, fino alla fuga a piedi. Nei cpr 11 extracomunitari che vivevano nel luogo delle violenze
Read more »

Roma, segregata e violentata in uno stabile a via Tallone: scattano cinque fermiRoma, segregata e violentata in uno stabile a via Tallone: scattano cinque fermiUna 32enne colombiana è stata sequestrata e abusata per tre giorni in uno stabile abbandonato a Roma. La polizia ha fermato cinque uomini per violenza sessuale di gruppo, mentre altre persone sono state destinatarie di provvedimenti di espulsione.
Read more »

Roma sempre più rovente: studio ENEA rivela oltre 100 giorni l’anno di stress termicoRoma sempre più rovente: studio ENEA rivela oltre 100 giorni l’anno di stress termicoLe ondate di calore raccontano solo una parte del problema. A Roma il disagio causato dalle alte temperature dura molto più a lungo e può colpire i cittadini per oltre 100 giorni...
Read more »



Render Time: 2026-05-29 14:32:47