Roma, stress termico all'aperto per oltre 100 giorni l'anno: lo studio ENEA

Uno studio ENEA, Sapienza e Serco Italia rivaluta il rischio caldo a Roma: il disagio termico all'aperto è più frequente e duraturo delle ondate di calore ufficiali, raggiungendo oltre tre mesi l'anno in alcuni periodi e mettendo a nudo l'inefficacia degli attuali parametri di allerta basati solo sulla temperatura.

Roma è sinonimo di condizioni climatiche estreme, in particolare per quanto riguarda il caldo. Questa è la conclusione principale di un studio condotto da ENEA in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma e Serco Italia Spa, pubblicato sulla rivista scientifica Atmosphere.

La ricerca evidenzia come i cittadini della capitale siano esposti a un marcato disagio termico all'aperto per un numero di giorni nettamente superiore rispetto a quelli ufficialmente classificati come ondate di calore. Il periodo di indagine ha riguardato i mesi da maggio a settembre di sei anni consecutivi, dal 2018 al 2023, utilizzando dati raccolti da due stazioni meteorologiche centrali.

I risultati mostrano una disparità crescente tra i giorni di stress termico e le ondate di calore, con il primo fenomeno che risulta più frequente e prolungato. Ad esempio, nel 2018 i giorni di stress termico sono stati 102, mentre le ondate di calore solo 27. La situazione è analizzata attraverso l'indicatore bioclimatico Moci, che misura la percezione termica outdoor su una scala da freddo estremo a caldo estremo.

Nonostante l'evidenza, le politiche di allerta e la definizione stessa di evento climatico estremo si basano quasi unicamente sulla temperatura dell'aria, trascurando fattori cruciali come umidità, vento e radiazione solare, specialmente in un'area come il Mediterraneo considerata hotspot del cambiamento climatico. La densità abitativa elevata e l'invecchiamento demografico aggravano ulteriormente la vulnerabilità della popolazione urbana romana di fronte a questi rischi





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