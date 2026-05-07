Roma tra Arte, Design e Magia: Il Calendario degli Eventi di Maggio

Una guida completa alle manifestazioni culturali, mostre di fotografia, festival di moda e spettacoli teatrali che animeranno la capitale romana tra il 7 e il 10 maggio.

La capitale italiana si appresta a vivere una settimana di straordinaria vivacità culturale e artistica, con un programma che spazia dalla fotografia d'autore alla scienza, dal design d'interni alla magia, fino alle più avanguardistiche espressioni della danza e del teatro.

Tra il 7 e il 10 maggio, Roma diventerà un immenso palcoscenico a cielo aperto dove ogni quartiere offrirà un'esperienza unica. Tra le proposte imperdibili spicca la mostra degli scatti del World Press Photo presso il Palazzo delle Esposizioni, un viaggio visivo che documenta le vicende più significative del nostro tempo attraverso l'occhio dei migliori fotografi del mondo.

Parallelamente, il Planetario proporrà un'esperienza sensoriale senza precedenti con la sonificazione del cosmo, trasformando i dati astronomici in suoni per permettere ai visitatori di ascoltare l'universo. Un altro pilastro dell'offerta culturale sarà l'Iper-Festival delle Periferie, che tornerà dall'8 al 31 maggio 2026 sotto la guida di Giorgio de Finis.

Questa quinta edizione, centrata sul tema Super Lieux, esplorerà le storie e le geografie delle zone marginali della città attraverso una moltitudine di eventi: concerti, performance musicali, laboratori d'arte, rassegne cinematografiche e pranzi sociali, coinvolgendo ospiti di rilievo sia a livello nazionale che internazionale per ridisegnare l'immagine delle periferie urbane. Il mondo della moda e del design non resterà a guardare, con appuntamenti di alto profilo che sottolineano il ruolo di Roma come centro di creatività globale.

Presso La Nuvola, l'8 e il 9 maggio si terrà la seconda edizione di Forma, il festival delle Accademie di Roma e Lazio. Il tema di quest'anno, Identità contemporanea: l'abito, le community e il riconoscersi, esplorerà il legame tra l'abbigliamento e la percezione di sé. L'evento, frutto di una sinergia tra l'Assessorato ai Grandi Eventi e l'Assessorato allo Sviluppo Economico della Regione Lazio, punterà fortemente sulla formazione dei giovani talenti.

Tra i nomi di spicco presenti figurano Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Fendi, Francesca Ragazzi di Vogue Italia, Ellen Hodakova Larsson e lo stilista Olivier Theyskens, oltre a interventi di Niccolò Filippucci e Lea Gavino. Per chi preferisce il contatto con la natura e l'aria aperta, il Parco degli Acquedotti ospiterà dal 8 al 10 maggio il Festival internazionale degli aquiloni, un evento che unisce competizione, esposizioni artistiche e degustazioni gastronomiche.

In parallelo, la Fiera di Roma ospiterà dal 9 al 17 maggio Casaidea, giunta alla sua 51esima edizione. La manifestazione, organizzata da Moa Società Cooperativa, vedrà la partecipazione di oltre 150 aziende focalizzate sulle nuove tendenze dell'arredo, dove il verde e la luce saranno i protagonisti assoluti, supportati dalle eccellenze artigianali rappresentate dalla Camera di Commercio di Roma e dalla Regione Lazio. L'intrattenimento e le arti performative completeranno il quadro di questa settimana densissima.

All'Auditorium della Conciliazione, l'8 e il 9 maggio, si terrà la dodicesima edizione del Magic Gran Galà Internazionale di Magia. Sotto la direzione di Alessio Masci e la regia di Francesca Bellucci, l'evento celebrerà l'ottapesimo anniversario della morte di San Francesco d'Assisi con una scelta etica significativa: per la prima volta non ci saranno animali vivi sul palco, in onore della sensibilità del Santo verso tutte le creature.

Il pubblico potrà ammirare le abilità di prestigiatori come Andrea Sestieri, i campioni mondiali Anca e Lucca, le grandi illusioni di Van Denon e Nicole, e il talento di Igor Trifunov, Jad, Britney Bricherasio e Mago Lupis. Per gli amanti della danza, il 10 maggio al Teatro Palladium andrà in scena Asteroide di Marco D'Agostin, opera vincitrice del Premio UBU 2025.

Lo spettacolo, inserito nella stagione Scintille del Centro Nazionale di Produzione della Danza Orbita Spellbound, utilizza l'estinzione dei dinosauri come metafora ironica per costruire una partitura tra corpo e voce. Il panorama teatrale sarà altrettanto ricco di proposte eterogenee. Al teatro Quirino, fino al 17 maggio, Emilio Solfrizzi interpreterà Falstaff L'arte di farla franca, una rivisitazione contemporanea che fonde elementi di Shakespeare e Molière per riflettere sulla figura dell'uomo seduttore e bugiardo.

Al teatro India, nello stesso periodo, verrà presentata La festa di Leonardo Manzan e Rocco Placidi, un'opera che prende spunto dalla tradizione georgiana della supra, trasformando un banchetto in un momento di bilancio esistenziale. Il teatro Ambra Jovinelli ospiterà invece Paolo Calabresi in Tutti gli uomini che non sono, uno spettacolo autobiografico che ripercorre le trasformazioni dell'autore in personaggi realmente esistenti, con l'accompagnamento di Carolina Di Domenico.

Infine, al teatro Greco, Lorenzo Lavia dirigerà Peccato che fosse una sgualdrina di John Ford, mettendo in scena l'eterno conflitto tra i desideri più profondi dell'essere umano e le rigide norme della morale sociale





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