Roma, tre cani lasciati morire di fame in un appartamento: padrona denunciata

I militari, entrati dopo la segnalazione dei residenti, hanno trovato i tre meticci in condizioni disperate. L'animale domestico era tenuto senza cibo né acqua tra le proprie feci. La proprietaria, una sessantenne, è stata denunciata. I cani sono stati salvati e trasferiti in canile.

La vicenda è emersa nella mattinata di venerdì quando i residenti di un condomino in via Valguarnera Caropepe hanno sentito i lamenti di tre cani provenire da un appartamento.

Senza che nessuno intervenisse per calmarli, i guaiti hanno insospettito i residenti che hanno deciso di chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale. Per entrare nell'abitazione è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, chiamati a forzare la porta d'ingresso. Una volta all'interno, i militari si sono trovati di fronte a una situazione drammatica: i tre meticci, ridotti a uno stato di estrema denutrizione e disidratazione, non avevano più nulla da mangiare.

I cani apparivano deboli e spaventati. I carabinieri hanno provveduto subito a dar loro dell'acqua e a procurar del cibo. Sul posto è stato quindi richiesto l'intervento del veterinario comunale. Dopo aver visitato gli animali, il medico ha espresso una valutazione molto negativa sulle loro condizioni.

Secondo quanto riferito, se i passanti non avessero segnalato tempestivamente la situazione, sarebbe stata questione di poche ore e i tre meticci sarebbero morti. Gli investigatori hanno avviato una serie di accertamenti che hanno consentito di rintracciare l'intestataria dell'appartamento, una donna di 60 anni che vive in un'altra abitazione. Accompagnata alla stazione dei carabinieri, la donna ha ammesso che i tre cani erano di sua proprietà, cercando però di minimizzare quanto accaduto.

I militari le hanno fatto presente che la situazione non poteva essere ridimensionata. Gli animali, infatti, erano stati trovati non solo affamati e assetati, ma anche costretti a vivere e muoversi tra le proprie deiezioni, in condizioni igieniche disastrose. A un certo punto la donna ha tentato di lasciare la caserma sostenendo che si sarebbe occupata personalmente dei suoi cani. Ha però dovuto attendere l'esito degli accertamenti.

I carabinieri hanno infatti contattato il magistrato di turno che, dopo aver esaminato il rapporto dei militari, ha disposto nei suoi confronti la denuncia per maltrattamento di animali. Pur non essendo stata arrestata, la sessantenne dovrà affrontare un processo. I cani sono stati visitati sul posto dal veterinario, il quale ha stabilito che le loro condizioni, pur gravi, non sono irreversibili e che possono essere salvati con adeguate cure.

Sono stati quindi trasferiti al canile di via della Muratella, dove resteranno in attesa di una possibile adozione. Si tratta di animali giovani e dal carattere docile. Quando i carabinieri sono entrati nell'abitazione, i cani hanno accolto i loro soccorritori scodinzolando. Non hanno manifestato alcun comportamento aggressivo.

Proprio per questo il veterinario ha ipotizzato che potrebbero trovare presto una nuova famiglia, capace questa volta di garantire loro cure adeguate e il rispetto dei loro bisogni





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