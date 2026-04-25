Roma trionfa a Bologna: Malen ed El Aynaoui firmano la vittoria

La Roma batte il Bologna 2-0 grazie alle reti di Malen ed El Aynaoui, in una partita dominata a centrocampo e caratterizzata da una grande prestazione dei due attaccanti. Vittoria importante per la rincorsa alla Champions League.

La Roma ha ottenuto una convincente vittoria per 2 a 0 contro il Bologna , in una partita dominata a centrocampo e finalizzata con precisione dagli attaccanti Malen ed El Aynaoui .

L'incontro, disputato al Dall'Ara, ha visto la squadra di Gasperini prendere il controllo fin dai primi minuti, impedendo al Bologna di Italiano di sviluppare il proprio gioco e mettendo in difficoltà la retroguardia rossoblù. Malen, l'attaccante olandese arrivato nel mercato invernale, si è confermato un acquisto prezioso, realizzando il suo undicesimo gol in Serie A grazie a un assist illuminante di El Aynaoui.

La sua freddezza sotto porta e la capacità di finalizzare le azioni sono state determinanti per sbloccare il risultato. El Aynaoui, dal canto suo, ha offerto una prestazione di altissimo livello, dimostrando forza fisica, intelligenza tattica e capacità di creare occasioni da gol. Il suo contributo non si è limitato all'assist per Malen, ma si è concretizzato anche con una rete personale nel recupero del primo tempo, sigillando di fatto la vittoria della Roma.

La partita è stata caratterizzata da un approccio tattico molto studiato da parte di Gasperini, che ha saputo imbrigliare il gioco del Bologna, neutralizzando le sue principali fonti di pericolo e sfruttando al meglio le debolezze della squadra avversaria. Il centrocampo della Roma, guidato da Cristante ed El Aynaoui, ha esercitato un pressing costante sulla linea mediana del Bologna, impedendo ai rossoblù di costruire azioni offensive pericolose.

La difesa giallorossa, con Mancini, N'Dicka ed Hermoso, ha garantito solidità e sicurezza, limitando al minimo le occasioni da gol create dal Bologna. L'ingresso di Rensch e Ghilardi nel secondo tempo ha ulteriormente rafforzato la retroguardia romana, contribuendo a mantenere inviolata la porta difesa da Svilar. L'allenatore Gasperini ha dimostrato di aver trovato le chiavi giuste per affrontare il Bologna, schierando una formazione equilibrata e tatticamente preparata.

La vittoria ottenuta rappresenta un passo importante nella rincorsa al posto in Champions League, e permette alla Roma di affrontare con maggiore serenità le prossime sfide del campionato. La squadra ha saputo reagire positivamente alle recenti difficoltà interne e all'addio di Ranieri, dimostrando carattere e determinazione. Il Bologna, invece, ha mostrato evidenti difficoltà nel trovare il proprio gioco, complice anche la pressione esercitata dalla Roma.

Italiano ha provato a cambiare le carte in tavola con alcuni cambi, inserendo giocatori come De Silvestri, Zortea, Odgaard e Cambiaghi, ma senza riuscire a invertire la rotta. La squadra rossoblù ha faticato a creare occasioni da gol, e si è resa pericolosa solo in alcune sporadiche occasioni, come la traversa colpita da Orsolini nella ripresa. La prestazione di alcuni giocatori, come Castro e Joao Mario, è stata al di sotto delle aspettative, e ha contribuito alla sconfitta della squadra.

Nonostante l'impegno profuso, il Bologna non è riuscito a contrastare la superiorità della Roma, e ha subito una sconfitta meritata. La partita ha evidenziato la necessità di un maggiore equilibrio tattico e di una maggiore concretezza offensiva per la squadra di Italiano, che dovrà lavorare sodo per migliorare la propria prestazione e tornare a competere ai massimi livelli. La Roma, con questa vittoria, conferma il proprio valore e si candida come una delle squadre più in forma del campionato





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