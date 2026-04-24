Roma: Un Fine Settimana Tra Liberazione, Cultura e Divertimento

Ricco calendario di eventi a Roma per il fine settimana del 25 aprile, tra musei gratuiti, festival, mercatini e iniziative per tutte le età. Scopri cosa fare nella Capitale!

Roma si prepara a vivere un fine settimana all'insegna di eventi e celebrazioni, con un ricco calendario che spazia dalla Festa della Liberazione a numerose opportunità per godere della città.

Oltre all'apertura gratuita di molti musei, il programma include spettacoli teatrali, il ritorno del Festival del Mondo alla Fiera di Roma, mercatini vintage, iniziative all'aria aperta e attività per bambini nei parchi. Tra le attrazioni principali, l'accesso gratuito ai musei come il Museo dell'Ara Pacis, il Museo di Roma, i Musei di Villa Torlonia, il Colosseo, il Parco Archeologico di Ostia Antica e Villa Adriana. Per alcuni siti è necessaria la prenotazione, informazioni disponibili al numero 060608.

Da non perdere Roma Libera Fest al 692 Secret Garden, un evento con creatività, musica, street food e attività per i più piccoli, con spettacoli itineranti, laboratori e concerti. Il Festival del Mondo alla Fiera di Roma offre un viaggio culturale attraverso diverse nazioni, con gastronomia, musica e spettacoli. I Japan Days all'Atlantico Live celebrano la cultura giapponese con cibo, arti marziali e workshop.

Il TTS Food a Monteverde propone una rivisitazione dei piatti della tradizione italiana con oltre 20 food truck. La Fiera di Farfa celebra le eccellenze agroalimentari locali con degustazioni e vendita di prodotti tipici della Sabina. MagicLand accoglie gli Skifidol Italian Brainrot, un fenomeno virale tra i giovani, in sostituzione del musical K-pop precedentemente annunciato.

Infine, il Forte Trionfale riapre le sue porte con 'Forte Liberato', un evento patrocinato dal Municipio XIV che include dibattiti, musica e attività per tutte le età, restituendo alla città uno spazio storico. Questo fine settimana romano promette quindi un'esperienza variegata e coinvolgente per tutti i gusti, con un'attenzione particolare alla cultura, alla gastronomia e all'intrattenimento per le famiglie.

L'offerta è ampia e diversificata, pensata per soddisfare sia i residenti che i turisti, offrendo un'occasione unica per scoprire o riscoprire le bellezze e le opportunità che la Capitale ha da offrire. La combinazione di eventi culturali, gastronomici e di intrattenimento rende questo fine settimana un'occasione imperdibile per vivere appieno l'atmosfera vibrante e dinamica di Roma





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