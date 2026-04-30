Roma, una panchina bianca in memoria delle vittime del lavoro a Cinecittà

Inaugurata a Roma, in Piazza di Cinecittà, una panchina bianca dedicata alla memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro. L'iniziativa del municipio VII vuole sensibilizzare sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro e ricordare i principi costituzionali legati al valore del lavoro.

Una nuova panchina bianca è stata inaugurata al civico 11 di Piazza di Cinecittà , un omaggio silenzioso e toccante alle vittime degli incidenti sul lavoro.

La scelta del colore, un bianco puro e solenne, non è casuale: evoca il ricordo di coloro che hanno perso la vita svolgendo la propria attività lavorativa, un tributo alla loro memoria e un monito costante sull'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sulla targa che accompagna la panchina è incisa una frase significativa, un richiamo diretto ai principi fondanti della nostra Repubblica: “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”, come sancito dall'articolo 1 della Costituzione Italiana.

Questa dedica sottolinea il valore intrinseco del lavoro nella costruzione della società e la necessità di proteggere chi lo svolge quotidianamente. L'iniziativa, promossa dal municipio VII di Roma, si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per il numero elevato di infortuni e decessi sul lavoro che continuano a verificarsi nel paese.

Il presidente del municipio, Francesco Laddaga, ha sottolineato l'importanza di dare un contributo concreto a questa causa, soprattutto nel giorno che precede la Festa del Lavoro, il primo maggio. Laddaga ha espresso la sua preoccupazione per le statistiche attuali, che parlano di oltre cento decessi nei primi mesi del 2026, un numero allarmante che richiede un'azione immediata e coordinata da parte di tutte le istituzioni e degli attori sociali coinvolti.

La cerimonia di inaugurazione ha visto la partecipazione di numerosi esponenti della giunta municipale, rappresentanti sindacali e membri della società civile di Cinecittà, a testimonianza dell'ampio consenso e della sensibilità che l'iniziativa ha suscitato nel territorio. Pierangela Frau, attivista della rete Cinest e di Libera del municipio VII, ha evidenziato come l'impegno per la sicurezza sul lavoro sia strettamente legato al rispetto delle leggi e dei principi costituzionali.

Ha inoltre sottolineato il valore simbolico della collocazione della panchina all'ingresso del municipio, un luogo di passaggio per i cittadini che potranno così percepire immediatamente l'attenzione che l'amministrazione locale attribuisce a queste tematiche cruciali. La scelta del luogo non è quindi solo pratica, ma anche profondamente significativa, un modo per sensibilizzare l'opinione pubblica e promuovere una cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

L'iniziativa si inserisce in un percorso più ampio intrapreso dal municipio VII, che aveva già dedicato panchine azzurre al ricordo di David Sassoli e panchine rosse alle donne vittime di violenza, dimostrando un impegno costante nel promuovere valori di giustizia, solidarietà e rispetto dei diritti umani. Questa nuova panchina bianca rappresenta un ulteriore passo in questa direzione, un segnale forte e chiaro dell'attenzione che l'amministrazione locale rivolge alle problematiche sociali più urgenti.

L'obiettivo finale dell'iniziativa è quello di lanciare un messaggio forte e inequivocabile alle istituzioni e al mondo dell'imprenditoria, invitandoli ad impegnarsi concretamente per garantire condizioni di lavoro dignitose, giuste e sicure per tutti i lavoratori. Laddaga ha concluso il suo intervento ribadendo l'importanza di una collaborazione sinergica tra tutti gli attori coinvolti, al fine di prevenire incidenti sul lavoro e tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Le associazioni del territorio hanno espresso il loro pieno sostegno all'iniziativa, riconoscendone il valore simbolico e la capacità di sensibilizzare l'opinione pubblica su una questione di fondamentale importanza. La panchina bianca di Piazza di Cinecittà non è solo un semplice arredo urbano, ma un monumento alla memoria delle vittime del lavoro e un invito all'azione per costruire un futuro più sicuro e giusto per tutti.

Rappresenta un punto di riflessione per chiunque passi di lì, un promemoria costante del prezzo umano che si cela dietro gli incidenti sul lavoro e della necessità di fare di più per proteggere chi ogni giorno si impegna per garantire il progresso e il benessere della nostra società. L'inaugurazione di questa panchina è un gesto concreto di vicinanza alle famiglie delle vittime e un impegno solenne a non dimenticare il loro sacrificio





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