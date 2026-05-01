Roma, ventunenne arrestato per tentato omicidio di manifestanti dell'ANPI

Un giovane è stato arrestato a Roma con l'accusa di aver sparato contro due manifestanti dell'ANPI al termine della manifestazione del 25 aprile. La polizia ha rinvenuto diverse armi presso la sua abitazione.

Un ventunenne, Eitan Bondì, si trova ora in custodia cautelare presso il carcere di Regina Coeli, con l'accusa di tentato omicidio e porto abusivo di armi.

L'arresto è avvenuto in seguito a un episodio avvenuto nei pressi del Parco Schuster a Roma, il 28 aprile, dove sono stati esplosi colpi di pistola ad aria compressa contro due manifestanti dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia (ANPI) al termine della manifestazione per il 25 aprile. L'atto, che ha suscitato forte indignazione e preoccupazione, è stato immediatamente seguito da un'indagine coordinata dal procuratore di Roma Francesco Lo Voi e dalla pm Lucia Lotti, che ha portato all'identificazione e al fermo del presunto responsabile.

Le vittime, un uomo e una donna, sono state soccorse e hanno prontamente sporto denuncia, fornendo dettagli utili per le indagini. La ricostruzione degli eventi si è basata su una complessa analisi delle immagini raccolte dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di Roma e della Questura, che ha permesso di identificare il modello dello scooter utilizzato dal presunto aggressore e di estrapolare parziali dati della targa.

Successivamente, incrociando queste informazioni con le banche dati della motorizzazione, gli investigatori sono riusciti a risalire al proprietario del veicolo, identificato in Eitan Bondì. Le indagini, condotte dalla Digos (Divisione Investigativa Generale e Operativa Speciale) della Polizia di Stato, hanno rivelato un quadro preoccupante. Durante la perquisizione presso l'abitazione del giovane, sono state rinvenute diverse armi, tra cui quattro pistole e tre fucili, oltre a numerosi coltelli.

Questo ritrovamento solleva interrogativi sulla motivazione dell'atto e sulla possibile esistenza di un piano più ampio. Bondì, che aveva interrotto gli studi universitari e si dedicava a lavori occasionali come agente immobiliare e rider, è iscritto alla Comunità ebraica di Roma. Al momento del fermo, il giovane non ha opposto resistenza ed è stato condotto in commissariato per gli accertamenti del caso.

La procura di Roma ha richiesto la conferma della custodia cautelare, ritenendo che sussistano gravi elementi a carico del giovane e che vi sia il rischio di reiterazione del reato. L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di contrastare ogni forma di violenza, soprattutto in contesti sociali e politici delicati come le manifestazioni pubbliche.

La Digos continua a svolgere accertamenti per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e per verificare se il giovane abbia agito da solo o se sia stato supportato da altri complici. L'aggressione è avvenuta in una zona residenziale di Roma, precisamente lungo viale Marconi. Il presunto aggressore, secondo le testimonianze raccolte, si sarebbe avvicinato alle vittime a bordo di uno scooter, indossando una giacca mimetica e un casco integrale, rendendo difficile l'identificazione immediata.

La rapidità dell'intervento della Polizia di Stato e della Digos è stata fondamentale per assicurare il responsabile alla giustizia. L'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza ha permesso di ricostruire il percorso compiuto dallo scooter dopo l'aggressione, fornendo ulteriori elementi utili per le indagini. La collaborazione tra le diverse forze dell'ordine e la precisione degli accertamenti tecnici hanno portato all'identificazione del giovane in tempi relativamente brevi.

L'episodio ha destato profondo sgomento nella comunità romana e ha sollevato interrogativi sulla radicalizzazione e sulla diffusione di ideologie estremiste. Le autorità competenti hanno assicurato che verranno fatti tutti gli accertamenti necessari per garantire la sicurezza dei cittadini e per prevenire il ripetersi di episodi simili. La vicenda è tuttora in evoluzione e ulteriori dettagli potrebbero emergere nelle prossime ore





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