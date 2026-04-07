Roma verso il futuro digitale: Ama e Open Fiber siglano un accordo per l'innovazione urbana

Ama S.p.A. e Open Fiber collaborano per migliorare i servizi urbani a Roma, sfruttando la fibra ottica e le tecnologie digitali per un futuro più sostenibile e connesso. L'accordo mira a ottimizzare la gestione dei rifiuti e a migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Un accordo strategico per l'innovazione digitale: Ama S.p.A. e Open Fiber uniscono le forze per un futuro più connesso e sostenibile. La collaborazione tra Ama S.p.A., la municipalizzata capitolina per l'ambiente, e Open Fiber , il principale operatore di fibra ottica in Italia, rappresenta un passo significativo verso l'implementazione di soluzioni tecnologiche all'avanguardia per la gestione dei servizi urbani.

L'obiettivo principale è quello di integrare le infrastrutture digitali di Open Fiber con le tecnologie ambientali di Ama, con l'intento di migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza. Questo scambio di competenze e risorse mira a esplorare nuove applicazioni nel campo dell'innovazione digitale, con un focus particolare sul monitoraggio dei rifiuti e il miglioramento del decoro urbano. La sinergia tra le due aziende si tradurrà in progetti concreti e innovativi che, grazie alla potenza della fibra ottica e all'analisi dei dati, promettono di rivoluzionare il modo in cui i servizi urbani vengono gestiti e fruiti. L'iniziativa sottolinea l'importanza della digitalizzazione come motore di sviluppo sostenibile per la capitale. \L'accordo si basa sull'integrazione di due elementi chiave: U.C.R.O.N.I.A., il gemello digitale sviluppato da Ama, e il Digital Twin di Open Fiber. U.C.R.O.N.I.A. è una piattaforma di monitoraggio avanzata che, grazie a una sala operativa all'avanguardia, raccoglie dati in tempo reale sull'attività di Ama sul territorio. Questa capacità di monitoraggio costante, attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, consente di avere una panoramica completa dei servizi e di indirizzare le decisioni strategiche e operative in modo efficiente. Open Fiber, con la sua estesa rete in fibra ottica, offre l'infrastruttura necessaria per garantire una trasmissione dati veloce e affidabile, fondamentale per il funzionamento efficace dei sensori IoT e delle telecamere intelligenti che verranno implementati. L'utilizzo congiunto di queste tecnologie permetterà di raccogliere e aggregare dati cruciali per l'ottimizzazione dei servizi di igiene urbana, come la raccolta dei rifiuti, la pulizia delle strade e la gestione del verde pubblico. L'accordo prevede l'installazione di una rete di sensori IoT e telecamere intelligenti, con lo scopo di monitorare in tempo reale lo stato dell'ambiente urbano e di ottimizzare l'allocazione delle risorse. La collaborazione mira anche a valorizzare gli investimenti infrastrutturali realizzati negli ultimi anni, trasformandoli in servizi concreti che migliorino la vita dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni. \L'amministratore delegato di Open Fiber, Giuseppe Gola, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione, evidenziando come l'infrastruttura di Open Fiber sia messa al servizio della Capitale per abilitare servizi di nuova generazione. L'obiettivo è quello di migrare sempre più utenti sulla rete in fibra ottica, abilitando tutte le applicazioni tecnologiche del presente e del futuro e trasformando la connettività in un valore concreto per la sostenibilità urbana e la digitalizzazione del Paese. Il presidente di Ama S.p.A, Bruno Manzi, ha evidenziato come il sistema U.C.R.O.N.I.A. sia un elemento fondamentale per il monitoraggio costante delle attività sul territorio e per il miglioramento della qualità del servizio di igiene urbana. L'accordo rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una città più intelligente, efficiente e sostenibile. La combinazione delle competenze di Ama nella gestione dei servizi urbani e l'infrastruttura digitale di Open Fiber aprono nuove prospettive per l'innovazione e il miglioramento della qualità della vita a Roma. Questo progetto pilota è un esempio concreto di come la collaborazione tra aziende pubbliche e private possa portare benefici tangibili alla comunità, contribuendo alla crescita economica e al progresso sociale





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