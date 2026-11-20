Scopri l'agenda completa di Roma per il weekend 20-22 novembre. Da Ficus al Massimo al Christmas Parade: teatro, gastronomia e solidarietà in un unico appuntamento.

Il penultimo fine settimana del mese di novembre segna l'inizio del clima natalizio nella Capitale. Roma accoglie visitatori e cittadini con un ricco ventaglio di proposte culturali, artistiche e gastronomiche per venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 novembre. L'agenda della settimana propone attività che spaziano dal vintage al teatro, dalla musica alla solidarietà, includendo diverse occasioni a ingresso gratuito.

Arte e Gastronomia al Garum-Museo

Il Garum-Museo della Cucina ospita Ficus al Massimo, un evento dedicato alle realtà creative italiane. Cinquanta produttori presenti a Roma per esporre le loro creazioni. Il programma prevede la presentazione di ceramiche, gioielli e design dal 21 al 22 novembre. Gli orari di apertura sono stabiliti dalle ore 10.30 alle 20.00. L'accesso alla struttura situata in via dei Cerchi 87 è gratuito. I visitatori possono inoltre scoprire le collezioni storiche dedicate alla cucina e all'alimentazione.

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Nostalgia Videoludica e Opere Gastronomiche Vegetali

Fusolab in viale della Bella Villa 96 celebra il Game Vintage con oltre novanta espositori nazionali. La manifestazione propone videogiochi, carte collezionabili e action figures durante il weekend. L'ingresso avviene a offerta libera dalle 10.00 alle 19.00. Parallelamente, il Vegan Village all'Hacienda in via dei Cluniacensi 68 presenta produttori da tutta Italia. Lo stand offre street food vegetale con lezioni di yoga e cooking show gratuiti. L'evento si svolge dal 21 al 22 novembre dalle 11.00 alle 22.00.

Parata Solidale per il Bambino Gesù

La seconda edizione del Christmas Parade si terrà domenica 22 novembre a piazza del Popolo. La parata inizia alle 15.00 per sostenere l'Ospedale Bambino Gesù di Roma. L'iniziativa è promossa da Christmas World e prodotta da Lux Entertainment. Il corteo attraversa via del Corso e via dei Condotti verso piazza di Spagna. Lo spettacolo finale si conclude alle 16.00 con oltre cento performer e Babbo Natale.

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Rilettura Moderna del Dramma di Medea

Il Teatro Off Studio in via Concordia 42-44 presenta lo spettacolo Medea, il vello e colpa. La regia è firmata da Emilia Miscio con un adattamento moderno del dramma di Franz Grillparzer. Federica Pallozzi Lavorante interpreta Medea e Andrea Lami interpreta Giasone. La pièce esplora temi di esclusione ed esilio senza ricorrere al coro. Le rappresentazioni sono fissate per venerdì 20 e sabato 21 alle 20.30. Domenica 22 novembre lo spettacolo inizia alle 17.30.

Concerto Intimo di Silvia Salemi

La cantautrice siciliana Silvia Salemi torna sui palchi romani in un concerto autobiografico. L'artista racconta la perdita della sorella Laura a trent'anni dal successo di A casa di Luca. La narrazione affronta una ferita d'infanzia con un approccio senza filtri. L'obiettivo è permettere al pubblico di riconoscere la propria storia nella sua esperienza personale.