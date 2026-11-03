Roman Polanski e la memoria della Shoah: il nuovo libro Adelphi

Il regista Roman Polanski racconta l'infanzia nel ghetto di Cracovia e il silenzio familiare. Un testo Adelphi che svela la memoria della Shoah attraverso le lettere del padre Ryszard.

Roman Polanski entra nella storia della letteratura con un testo inedito pubblicato oggi da Adelphi, offrendo una prospettiva intima e cruciale sulla Shoah. Il regista, nato a Parigi nel 1933 da una famiglia ebrea di origine polacca, ripercorre i momenti cruciali della sua infanzia durante l'occupazione nazista della Polonia. Questo libro rappresenta un punto di svolta fondamentale per comprendere come i sopravvissuti abbiano gestito il trauma, specialmente quando il silenzio familiare ha caratterizzato le generazioni successive. La pubblicazione arriva in un momento storico in cui i testimoni diretti diventano sempre più rari, aumentando il valore documentalario di queste memorie. Polanski, oggi ottuagenario, ha dedicato alla guerra solo il film In (1994), ma questo scritto fornisce il contesto emotivo e biografico che il cinema non poteva esaurire. L'opera esplora non solo la crudeltà del sistema, ma anche la complessità psicologica del ricordare e del tacere.

Natura sistematica dello sterminio nazista

Il testo analizza come la Shoah occupi una posizione unica nella memoria collettiva occidentale, distinguendosi per la natura sistematica e industriale dello sterminio. A differenza di altre tragedie come il genocidio armeno, quello dei tutsi in Ruanda o le stragi di Srebrenica, l'Olocausto fu organizzato attraverso un apparato burocratico e amministrativo preciso. Le deportazioni ferroviarie e i campi di concentramento funzionavano come ingranaggi di un sistema unico, mirato all'eliminazione degli ebrei ovunque il potere nazista potesse raggiungerli. Questa logica non si limitava alla repressione politica o alla conquista territoriale, ma perseguiva uno scopo di annientamento totale. La brutalità e la serialità di questo processo lo rendono, secondo molte testimonianze, il genocidio più orrorifico della storia moderna.

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Il silenzio familiare e il trauma intergenerazionale

Una delle rivelazioni centrali del libro riguarda il silenzio che ha circondato la famiglia Polanski per decenni. Roman racconta di non aver mai parlato delle esperienze vissute con il padre, Ryszard, condividendo questa reticenza con molti altri sopravvissuti che la psicologia moderna definisce come un fenomeno comune. La questione era semplice: l'argomento infastidiva profondamente e la priorità era concentrarsi sulla vita e sul futuro. Questa assenza di narrazione non ha impedito il collegamento tra padre e figlio, ma lo ha reso possibile solo attraverso un gesto spontaneo. Ryszard scrisse una lettera sincera e straziante al figlio, raccontando la sua esperienza nei campi di concentramento. Questo documento fu il catalizzatore che spinse Roman a convincere il padre di continuare il racconto, coprendo sia il periodo prima che quello successivo alla liberazione.

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Infanzia nel ghetto e perdita della madre

Le vicende biografiche descritte si concentrano sugli anni difficili trascorsi in Polonia tra il 1939 e il 1945. Quando la Germania invase la Polonia, Roman aveva sei anni, un'età che non possiede ancora le categorie storiche per comprendere la catastrofe in atto. Visse parte della sua infanzia nel ghetto di Cracovia, fuggendo dalla deportazione e nascondendosi presso diverse famiglie polacche. La guerra terminò quando aveva dodici anni, ma i traumi erano già profondamente radicati. Sua madre perse la vita ad Auschwitz, un evento traumatico che segnò irreversibilmente la storia della famiglia. Suo padre, Ryszard, sopravvisse ai campi di Płaszów e Mauthausen, riuscendo a tornare a casa alla fine del conflitto. Il ritrovamento dei due sopravvissuti avvenne senza la necessità immediata di condividere le rispettive sofferenze, un silenzio che il tempo e la memoria avrebbero poi modificato.

La complessità della ricostruzione storica

La narrazione di Polanski mette in luce la difficoltà oggettiva di far tornare alla mente quegli eventi, anche solo per poterli raccontare. Esiste una differenza enorme tra la percezione immediata dell'evento e il significato che gli verrà attribuito successivamente dagli storici e dai testimoni adulti. Il bambino non riusciva a distinguere le normali difficoltà quotidiane dai segnali di una catastrofe imminente, una distinzione che l'adulto ricostruirà con gli strumenti della storia e della psicologia. Il libro, pur essendo straziante, evita qualsiasi retorica o pietismo, adottando uno stile asciutto condiviso da entrambi gli autori. Paradossalmente, Ryszard concede anche punte di ironia nel suo racconto, dimostrando la resilienza necessaria per sopravvivere. Questa opera si configura quindi come un progetto essenziale per conservare i ricordi degli ultimi sopravvissuti, offrendo una testimonianza diretta e inalterabile di quel periodo storico tragico e complesso.