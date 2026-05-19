Roman Politics - Uncertain Elections, Risks and Strategies Ahead for 2027

The upcoming year 2027 will be characterized by intense political activity in Rome, with simultaneous elections for both the local assembly and the new government, albeit with a risk of being held simultaneously. With the Mayor uscente Roberto Gualtieri already campaigning and fundraising, both sides are preparing ideological shifts as well as targeting key districts for support.

Il 2027 sarà un anno impegnativo per la politica romana. Le elezioni amministrative per il rinnovo dell'assemblea capitolina, e quelle per il nuovo governo, sono più o meno da escludere nello stesso giorno.

In attesa della definizione di una cronologia, è ipotizzata una prima votazione a Campidoglio e poi a Montecitorio, o inversamente. La prima consultazione elettorale per la premier Giorgia Meloni potrebbe rappresentare un rischio in caso di votazione anticipata ad ottobre 2026, in favore di una gravissima legge di Bilancio.

Tuttavia, l'opzione di resistere e andare a scadenza naturale con il voto a novembre 2027 è accolta da molti parlamentari di centrodestra. I consiglieri di centrosinistra pronti a (ri)conquistare Roma





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