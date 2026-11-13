Romana Liuzzo e Fondazione Guido Carli: gentilezza e legalità per rigenerare le periferie romane

Romana Liuzzo illustra i progetti della Fondazione Guido Carli per la Giornata della Gentilezza. Tra '18 desideri di legalità' e il Premio del 18 marzo, focus su Tor Bella Monaca e San Basilio.

La Fondazione Guido Carli, guidata da Romana Liuzzo, lancia un'iniziativa culturale e sociale che unisce rigenerazione urbana e valori civici. In vista della Giornata della Gentilezza, che si celebra il 13 novembre, l'organizzazione intende trasformare i quartieri storici di Tor Bella Monaca e San Basilio in laboratori di coesione attraverso piccoli gesti quotidiani.

Per Liuzzo, presidente dell'ente, la gentilezza rappresenta un atto rivoluzionario e un imperativo categorico derivante dai valori trasmessi dal nonno, Guido Carli. Non sono necessari gesti eccezionali, ma semplici attenzioni come un saluto che possono cambiare la prospettiva di una giornata intera, rendendo la gentilezza una missione concreta per chi vuole agire nel rispetto della reputazione istituzionale.

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Il progetto 18 desideri di legalità

Il cuore di questa campagna è il progetto sociale 18 desideri di legalità , strutturato per coinvolgere attivamente la giovane generazione nella ricostruzione del tessuto urbano. L'iniziativa prevede l'assegnazione di un concorso che mira a coinvolgere diciotto ragazzi provenienti dalle zone target, incaricandoli di analizzare il loro contesto di vita con uno sguardo critico e propositivo.

I partecipanti saranno invitati a scrivere una lettera che descriva lo stato attuale del loro quartiere e il suo potenziale futuro, immaginando una realtà liberata dal degrado e restituita alla bellezza originaria. Questo esercizio di scrittura non è solo artistico, ma funge da strumento di rilevazione dei bisogni reali delle comunità periferiche, trasformando la critica in un'opportunità di miglioramento condiviso.

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La fase conclusiva di questa raccolta di testimonianze è fissata per il 18 marzo, data in cui le lettere verranno raccolte durante un presidio pubblico. Il lavoro sarà successivamente esaminato da una commissione, con la promessa che una delle missive selezionate verrà letta personalmente sul palco del Premio Guido Carli, durante la sua diciottesima edizione.

Economia civile e reputazione istituzionale

Questa iniziativa si inserisce nella visione di economia civile promossa dal Presidente Sergio Mattarella e cara alla fondazione. Guido Carli, ministro del Tesoro e senatore, ha insegnato che la credibilità è il capitale immateriale primario di una nazione. La reputazione, quindi, non si costruisce dal nulla ma richiede un lavoro costante di aratura del terreno sociale, esteso dalle città centrali alle periferie più remote.

La Fondazione intende mettere in ascolto i vissuti quotidiani dei cittadini per trasformare le aspirazioni individuali in un impegno collettivo. Perseguire il bene comune, anziché l'interesse di una singola parte, diventa l'obiettivo strategico del progetto, dimostrando come la legalità e la gentilezza siano motori essenziali per lo sviluppo economico e sociale delle aree marginali.

Ottavo decennio di attività e nuove sfide

Il 27 novembre segna un momento simbolico importante con la celebrazione dei diciotto anni della Fondazione Guido Carli presso Montecitorio. Romana Liuzzo riflette su questo traguardo sottolineando la fatica e la determinazione necessaria per mantenere una linea guida autonoma e coerente. Non è stata una strada facile, ma l'obiettivo è stato quello di guardare allo specchio con rispetto, gentilezza e senso di responsabilità verso tutti i partecipanti al percorso.

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Il tema scelto per l'evento di apertura è Responsabili Leadership , focalizzato sul valore della reputazione nei diversi settori della società moderna. In un'epoca caratterizzata da policrisi e cambiamenti accelerati, la discussione vertirà sull'importanza di una guida etica e trasparente, fondamentale per navigare le complessità attuali senza perdere la bussola dei valori fondamentali.

Orizzonti futuri e concretezza operativa

Nonostante il celebrazione del compleanno, Romana Liuzzo evita proclami grandiosi a lungo termine, preferendo concentrarsi sul lavoro operativo immediato e sulla gestione del presente. La strategia per i prossimi mesi non si basa su predizioni astratte, ma sull'esecuzione concreta dei progetti già avviati e sulla capacità di adattarsi alle esigenze che emergono strada facendo.

La prossima scadenza operativa rimane il 18 marzo per la selezione delle lettere vincitrici, un appuntamento chiave che vedrà i desideri dei giovani ragazzi diventare il centro dell'attenzione mediatica e istituzionale. Questo meccanismo permette di mantenere alta la pressione sui temi della rigenerazione urbana, assicurando che le voci delle periferie non rimangano inascoltate ma divengano input per politiche pubbliche più inclusive.