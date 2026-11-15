Romania: Droni russi colpiscono tre navi nel Mar Nero

Attacco aereo rumeno su tre mercantili nel Mar Nero vicino al canale di Sulina. Nessuna vittima, ma allerta NATO per sicurezza marittima e rotte commerciali ucraine.

Tre navi commerciali sono state colpite da droni nel Mar Nero nelle vicinanze del canale navigabile rumeno di Sulina. L'attimo è stato confermato da Luca Niculescu che riferisce del decollo immediato dei caccia da parte delle forze armate nazionali per rispondere alla minaccia aerea.

Dettagli dell'attacco aereo

Il primo ministro Luca Niculescu ha dichiarato domenica che le forze aeree rumene sono intervenute due volte per intercettare i velivoli senza pilota. La segnalazione arriva dopo che gli attacchi hanno interessato diverse unità mercantili nelle acque adiacenti al territorio nazionale. Questa escalation segna un punto critico nella sicurezza marittima regionale.

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Impatto sulle rotte commerciali

Il canale di Sulina rappresenta una via fondamentale per il commercio internazionale poiché collega il fiume Danubio al Mar Nero. Molte navi, comprese quelle ucraine per l'esportazione, utilizzano regolarmente questa rotta strategica. La sicurezza di questo passaggio è vitale per l'economia della regione e per le catene di approvvigionamento globali.

Identificazione delle navi danneggiate

Lo Stefan Radu Oprea ha specificato che le tre unità coinvolte erano la greca Evia Petrol V, la portarinfuse Marsol e la petroliera Ali Najafov sotto bandiera di Saint Kitts e Nevis. Gli attacchi sono avvenuti rispettivamente a quattro e cinque miglia nautiche a sud-est del canale. L'Evia Petrol V e la Marsol si trovavano all'interno delle acque territoriali rumene al momento dell'impatto.

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Situazione di sicurezza regionale

Il deterioramento della sicurezza è attribuibile alla guerra in corso tra Russia e Ucraina. I funzionari rumeni hanno definito questi incidenti inaccettabili e una violazione del diritto internazionale. La crescente serie di attacchi mortali nei pressi dei membri NATO Romania e Bulgaria rappresenta una sfida per l'alleanza transatlantica nel Mar Nero.

Prossimi passi diplomatici

Lo Stefan Radu Oprea ha annunciato che martedì e mercoledì sarà a Bruxelles per l'incontro con i colleghi ministri della Difesa. Chiederà la solidarietà degli alleati attraverso pattugliamenti con aerei da sorveglianza. È richiesta anche fornitura di attrezzature per la guerra antimine e anti-drone. La Francia ha già temporaneamente riposizionato gli aerei Atlantique 2 per rinforzare la difesa della regione.