IT
Advertisement
Entertainment

Romanzo di Stefania Barzini: storie di emancipazione femminile in una casa romana

IOdonna#9 in Italia
Romanzo di Stefania Barzini: storie di emancipazione femminile in una casa romana
Stefania Aphel Barzini · Romanzo Mondadori · Emancipazione Femminile
Advertisement

Il nuovo libro di Stefania Aphel Barzini racconta quattro donne attraverso i secoli in una casa romana simbolo di emancipazione femminile e sogni di libertà.

Stefania Aphel Barzini ha pubblicato un nuovo romanzo edito da Mondadori, intitolato semplicemente Case . L'opera si concentra su una dimora romana che funge da testimone silenzioso delle vite di quattro donne appartenenti a epoche storiche diverse. Il testo esplora i temi dell' emancipazione femminile, dei sogni e delle inevitabili delusioni vissute all'interno di quelle mura antiche.

La casa come testimone silenzioso

L'autrice utilizza l'edificio come elemento narrativo centrale per ricostruire un'epopea femminile a lungo considerata minore e mai registrata nei libri di storia ufficiali. Le case sono descritte come spettatrici mute delle gioie e delle disperazioni umane. Questo espediente permette di dare voce a storie altrimenti dimenticate, collegando epoche separate dal tempo.

Also readDice che il romanzo non è autobiografia: Echenoz si diverte con il noir

Drusilla e la ribellione romana

Una delle protagoniste è Drusilla, una ragazza dell'antica Roma. Per riconquistare la sua magione, persa insieme a tutta la famiglia, decide di diventare una gladiatrice. Preferisce imparare a combattere nella scuola di Arianilla piuttosto che cedere a un uomo per ricevere protezione. La sua scelta rappresenta un atto di indipendenza radicale per il suo tempo.

Advertisement

L'eredità di Miriam e la rivoluzione

Altro personaggio centrale è Miriam, nata in una famiglia ebrea. La sua storia si intreccia con la rivoluzione di Cola di Rienzo. Miriam è caratterizzata dalla sua passione per lo studio delle stelle, un amore che paga caro in seguito agli eventi storici. Il romanzo la rende viva e concreta, mostrando come i sogni personali possano scontrarsi con la realtà politica.

Trasformazioni urbane e sogni infranti

La casa subisce molte trasformazioni nel corso dei secoli, diventando persino una banca. Nonostante la città continui a cambiare aspetto e utilizzo, le storie delle donne che l'hanno abitata rimangono. Queste vicende sono destinate a tutti coloro che amano ascoltare narrazioni profonde. Il libro offre quindi una riflessione sulla continuità della resistenza femminile.

IOdonna#9 in Italia

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui.

Advertisement
Stefania Aphel Barzini Romanzo Mondadori Emancipazione Femminile Casa Romana Storia Femminile Letteratura Contemporanea

More on Entertainment

See all

Elizabeth Strout e il nuovo romanzo sulla solitudine di Artie Dam

Nel nuovo romanzo di Elizabeth Strout, Artie Dam, 57 anni, sposato e insegnante premiato, medita il suicidio per un accumulo di solitudine. Una caduta dalla barca cambia tutto.

Internazionale

Ultime Notizie · Italia

See all
Up nextElizabeth Strout e il nuovo romanzo sulla solitudine di Artie Dam