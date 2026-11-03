Romanzo di Stefania Barzini: storie di emancipazione femminile in una casa romana

Il nuovo libro di Stefania Aphel Barzini racconta quattro donne attraverso i secoli in una casa romana simbolo di emancipazione femminile e sogni di libertà.

Stefania Aphel Barzini ha pubblicato un nuovo romanzo edito da Mondadori, intitolato semplicemente Case . L'opera si concentra su una dimora romana che funge da testimone silenzioso delle vite di quattro donne appartenenti a epoche storiche diverse. Il testo esplora i temi dell' emancipazione femminile, dei sogni e delle inevitabili delusioni vissute all'interno di quelle mura antiche.

La casa come testimone silenzioso

L'autrice utilizza l'edificio come elemento narrativo centrale per ricostruire un'epopea femminile a lungo considerata minore e mai registrata nei libri di storia ufficiali. Le case sono descritte come spettatrici mute delle gioie e delle disperazioni umane. Questo espediente permette di dare voce a storie altrimenti dimenticate, collegando epoche separate dal tempo.

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Drusilla e la ribellione romana

Una delle protagoniste è Drusilla, una ragazza dell'antica Roma. Per riconquistare la sua magione, persa insieme a tutta la famiglia, decide di diventare una gladiatrice. Preferisce imparare a combattere nella scuola di Arianilla piuttosto che cedere a un uomo per ricevere protezione. La sua scelta rappresenta un atto di indipendenza radicale per il suo tempo.

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L'eredità di Miriam e la rivoluzione

Altro personaggio centrale è Miriam, nata in una famiglia ebrea. La sua storia si intreccia con la rivoluzione di Cola di Rienzo. Miriam è caratterizzata dalla sua passione per lo studio delle stelle, un amore che paga caro in seguito agli eventi storici. Il romanzo la rende viva e concreta, mostrando come i sogni personali possano scontrarsi con la realtà politica.

Trasformazioni urbane e sogni infranti

La casa subisce molte trasformazioni nel corso dei secoli, diventando persino una banca. Nonostante la città continui a cambiare aspetto e utilizzo, le storie delle donne che l'hanno abitata rimangono. Queste vicende sono destinate a tutti coloro che amano ascoltare narrazioni profonde. Il libro offre quindi una riflessione sulla continuità della resistenza femminile.