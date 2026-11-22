La storia vera di Romeyne Robert, americana sposata in Umbria, che fondò una scuola di ricamo per liberare le donne dalla povertà e dal lavoro minorile nei primi del Novecento.

Nei primi anni del Novecento, l'arrivo di Romeyne Robert, una giovane donna di origine americana, trasformò radicalmente la realtà sociale della zona intorno alla Villa del Pischiello. Dopo il matrimonio con il Marchese Ruggero Ranieri di Sorbello, Romeyne non si limitò ai ruoli tradizionali imposti dall'aristocrazia dell'epoca, ma scelse di combattere attivamente la povertà estrema che affliggeva le contadine locali e i loro bambini.

La nascita della Scuola di Ricamo femminile

Romeyne Robert decise di allestire un laboratorio di ricamo in un'ala della Villa del Pischiello, un'antica dimora situata vicino a Passignano sul Trasimeno, trasformando un'arte tradizionale in una vera e propria impresa commerciale. Questa iniziativa, descritta nel romanzo Sangue Ribelle, non aveva solo lo scopo di preservare l'artigianato, ma mirava a garantire una fonte di reddito dignitosa alle donne della zona, offrendo loro un'alternativa concreta allo sfruttamento.

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L'iniziativa si dimostrò immediatamente vincente sui mercati internazionali, riuscendo a vendere prodotti all'estero, con una forte presenza nelle vendite in America, dove i ricami venivano esposti in mostre di grande prestigio. L'azienda non si limitava alla produzione, ma gestiva anche la retribuzione dei lavoratori in modo innovativo: i guadagni venivano versati direttamente su un libretto di risparmio a nome delle donne, garantendo loro un controllo finanziario indipendente e una sicurezza economica mai sperimentata prima in quel contesto rurale.

Il conflitto familiare e la resistenza sociale

La decisione di agire fu presa da Romeyne Robert nonostante la forte opposizione del marito, Ruggero Ranieri, il quale avrebbe preferito che la moglie si occupasse esclusivamente di vestiti eleganti e di ricevimenti sociali. Il Marchese Ruggero Ranieri contrastò l'iniziativa in ogni modo, dimostrando una mentalità conservatrice tipica dell'epoca, mentre Romeyne, definita una donna di carattere burrascoso ma determinato, perse ogni timore nel difendere il proprio progetto contro il volere coniugale.

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Tuttavia, la documentazione storica e i ricordi familiari, recentemente resi accessibili dalla Fondazione Ranieri di Sorbello gestita da un nipote, rivelano che il rapporto tra Romeyne e Ruggero Ranieri era basato su un vero matrimonio d'amore, una dinamica molto rara per gli standard sociali del periodo. Questo aspetto personale, ricostruito con immaginazione letteraria dall'autrice Elisabetta Bricca, mostra come la coesistenza di affetto e conflitti ideologici abbia caratterizzato la vita privata della coppia, arricchendo la narrazione storica dei fatti avvenuti.

L'impatto educativo e la ricostruzione storica

Oltre all'aspetto economico, l'iniziativa di Romeyne Robert introdusse un cambiamento culturale profondo istituendo una scuola Montessori alla Villa, permettendo a molti bambini delle famiglie contadine di accedere all'istruzione e sottraendoli alle condizioni di vita arretrate della mezzadria. L'impatto fu traumatico ma catalizzatore: quando la nobildonna americana osservò le case fatiscenti e le condizioni disumane delle donne e dei bambini, rimase scioccata, specialmente confrontando questa realtà con la sua precedente esperienza di beneficenza in America, dove non aveva mai toccato con mano una povertà così radicata e strutturale.

La ricostruzione di questa storia è opera di Elisabetta Bricca, autrice nata a Roma ma cresciuta tra le estati passate nella casa di famiglia dei suoi genitori a Passignano sul Trasimeno, dove la Villa del Pischiello è sempre stata un luogo di esplorazione adolescenziale. Dopo essersi trasferita a vivere stabilmente nella zona, Bricca ha dedicato sei anni di studio appassionante ai documenti storici ottenuti tramite la Fondazione Ranieri di Sorbello, integrando i fatti certi con la fantasia necessaria per dare voce a un personaggio che ha distrutto quasi tutte le sue lettere personali, lasciando solo frammenti di verità da decifrare.