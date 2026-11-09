Áron Orbán e traffico migranti: arresti in Ungheria per visti falsi e influenze

Quattro arresti in Ungheria per traffico di migranti e influenze illecite. Áron Orbán, fratello dell'ex premier Viktor, indagato per falsa formazione e visti.

Le autorità ungheresi hanno eseguito quattro fermi a Budapest, Fót e Dunakeszi nel quadro di un'indagine complessa sul traffico di migranti e traffico di influenze. Tra i sospettati figura Áron Orbán, indagato anche per traffico di influenze illecite, fratello dell'ex premier Viktor Orbán. L'operazione, condotta dalla polizia investigativa nazionale e dall'Ufficio nazionale per il recupero e la tutela dei beni, ha confermato le notizie sui blocchi delle libertà personali.

Il premier ungherese Péter Magyar aveva riferito, citando informazioni di stampa, del fermo di Áron Orbán con l'accusa di traffico di esseri umani. La comunicazione ufficiale della polizia non indica tuttavia i nomi dei quattro fermati. Il portale Telex aveva riferito di un intervento delle forze speciali in un immobile di Fót riconducibile a una società del fratello dell'ex primo ministro.

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Modalità dei Falsi Visti e Formazione

Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe aiutato per diversi mesi, nel 2024, oltre cento cittadini vietnamiti a raggiungere l'Europa occidentale. Il meccanismo prevedeva l'agevolazione dell'ottenimento di visti presso le rappresentanze diplomatiche ungheresi in Vietnam. A ciascun migrante veniva chiesta una somma per il reclutamento, poi divisa tra i componenti del gruppo criminale.

I visti rilasciati indicavano come motivo del soggiorno brevi corsi di formazione in Ungheria. Questa copertura legale nascondeva l'effettivo scopo di spostamento verso altri paesi europei. La struttura organizzativa era basata su un accordo finanziario tra i reclutatori e i migranti.

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Irregolarità e Manciupazione di Influenze

La maggior parte dei cittadini vietnamiti, tuttavia, non avrebbe frequentato i corsi e non avrebbe lasciato il Paese entro la scadenza dei visti. Questo comportamento ha confermato la natura fraudolenta del sistema di reclutamento. I migranti restavano in Ungheria senza rispettare le condizioni dei visti concessi.

Nell'ambito di un procedimento distinto, uno dei quattro è inoltre indagato per traffico di influenze illecite. Secondo l'Nvvh, avrebbe chiesto, tramite un intermediario e facendo leva sulle proprie relazioni politiche, un vantaggio indebito. La promessa era quella di favorire il reinserimento di una società nell'elenco dei datori di lavoro privilegiati.

Sequestri e Sviluppi Processuali

Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati documenti, dispositivi e dati elettronici. Questi elementi costituiscono la base probatoria per le accuse di traffico di migranti in associazione e a scopo di lucro. La polizia intende adottare misure restrittive della libertà personale nei confronti di tutti e quattro.

Le indagini sono ancora in corso e coinvolgono entità internazionali. L'operazione è stata supportata da Europol. La natura transnazionale del reato richiede una coordinazione stretta tra le forze di polizia di diversi paesi.