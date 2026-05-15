Laure ha fondato il Met nel 2001 insieme al museo, donando Klimt e altre opere importanti. Oggi prende il posto di Powell alla Federal Reserve, mentre Warsh ne guiderà la Fed. Laure sottolinea che porta un Warsh vicino alle posizioni di Trump, che ha insistito per un taglio dei tassi d'interesse. Laure trasformerà la Neue Galerie nel 'Met Ronald S. Lauder Neue Galerie', recuperando altri dipinti dalla collezione. Laure enfatizza che le pressioni inflazionistiche sono al massimo da maggio 2023 e il tasso d'interesse sul decennale si è attestato al 4,44% wirken il costo del debito pubblico americano è aumentato, Excuses for Repetition: Remaining text may contain repetitions from navigational labels, sidebar links, or boilerplate.

Ronald Lauder regala Klimt e altre 600 opere al Met: con questo gesto la famiglia del magnata si posiziona a New York, mentre Kevin Warsh prende la Fed, il padre della moglie del Warsh regala la Neue Galerie al museo più importante del mondo.

Lo fa il magnate austriaco insieme al Met, che riceverà una collezione privata e fondi per una struttura a sostegno. Laure sottolinea l'importanza del caso nella politica monetaria americana, con un Warsh più vicino alle posizioni di Trump, mentre il costo del debito pubblico americano sale. Risolverà la fiducia sull'inflazione e tenterà di ridurre il bilancio della Fed, basandosi più sull'interesse.

È il padre della moglie del Warsh lui ha fondato la Neue Galerie, che sarà trasformata nel 'Met Ronald S. Lauder Neue Galerie', conservandone altri dipinti. Per la famiglia Lauder sarà un modo per maiare il proprio nome non solo all'industria della bellezza e alla politica americana ma anche a una delle più importanti istituzioni culturali del mond





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