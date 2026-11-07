Ronaldinho e Del Piero a Zurigo: il tributo dello stadio e il colpo di tacco

Zurigo si ferma per il Zurich All-Star Game. Ronaldinho riceve l'ovazione e Del Piero si fa male. Ecco i dettagli della partita tra Brasiliani e Italiani.

Il 6 novembre 2026 la città di Zurigo ha vissuto un'emotiva celebrazione del calcio passato e presente. Al moderno stadio Letzigrund, il Zurich All-Star Game ha riunito due icone globali dello sport: Ronaldinho e Alessandro Del Piero. Il Brasile ha vinto per 5-4, ma la vittoria numerica è passata in secondo piano rispetto al tributo reso ai capitani delle due selezioni leggende.

Ronaldinho conquista lo stadio svizzero

A 46 anni, il vincitore del Pallone d'Oro 2005 ha confermato di non aver perso il tocco magico che ha incantato il mondo per anni. Ronaldinho ha trasformato un rigore al 78' minuto, portando il risultato sul 4-3 e dimostrando come la sua tecnica rimanga intatta. Tuttavia, il gol non è stato l'aspetto principale della sua apparizione. Quando è stato sostituito, gli altoparlanti hanno diffuso "Samba do Brasil", scatenando una fragorosa standing ovation da parte degli 24.000 spettatori presenti nell'impianto svizzero. Il pubblico, venuto principalmente per lui, ha applaudito ogni suo movimento, celebrando un idolo che continua a trasmettere gioia.

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Del Piero si infortuna con un gesto tecnico

Dall'altra parte del campo, Alessandro Del Piero ha cercato di replicare le emozioni del compagno sudamericano. Il giocatore italiano, oggi 51 anni, ha cercato di rispondere con i suoi gesti storici, ma il destino ha voluto diversamente. Durante un tentativo di passaggio di tacco, Del Piero ha avvertito un dolore immediato alla coscia. Il gesto tecnico era perfetto, ma il suo corpo non è riuscito a reggere l'impatto. A causa di questo inconveniente, il capitano della selezione italiana è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

Nonostante l'infortunio, Pinturicchio non ha perso il buonumore. Lasciando il campo ha scherzato amichevolmente sul fatto che a volte il fisico non è in grado di seguire la velocità dei pensieri, strappando sorrisi anche tra chi nutreva preoccupazioni per la sua salute. La sua uscita è stata definita da un campione, caratterizzata dalla sua tipica eleganza e ironia, anche nella sfortuna.

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Le leggende del calcio in campo a Zurigo

Attorno ai due protagonisti si è mosso un gruppo di ex stelle del calcio europeo e sudamericano. Tra i presenti e i giocatori in campo figurano nomi come Marchisio, che ha persino segnato una rete, Pazzini, Amauri e Di Natale. Dalla parte brasiliana sono intervenuti anche Diego Costa e Quaresma, mentre nella rosa italiana hanno militato Zaccardo, Oddo e Maicon. Il loro impegno ha riportato indietro il calendario calcistico, offrendo al pubblico un viaggio nella memoria delle grandi epoche sportive.

Il Zurich All-Star Game non è un evento isolato. L'appuntamento sportivo ha già avuto un precedente significativo l'anno scorso, quando Ronaldinho e la sua squadra si sono esibiti a Lucerna contro una selezione di leggende svizzere. In quell'occasione, tra i giocatori Elvetici c'era Hakan Yakin, contribuendo a consolidare il prestigio di questa manifestazione che attira appassionati da tutta Europa.

Prospettive future per Ronaldinho e il Ravenna

Per Ronaldinho, questa esibizione a Zurigo rappresenta più di un semplice incontro amichevole di beneficenza. Si tratta di un test importante in vista del suo ritorno alle competizioni ufficiali. Il 15 novembre, alle ore 17:30, è atteso al Benelli per il suo debutto ufficiale con il Ravenna. In questa data storico il giocatore brasiliano giocherà il derby di Serie C contro il Forlì, un passaggio che segna un nuovo capitolo nella sua carriera dopo anni di distanza dai grandi palcoscenici del professionismo.