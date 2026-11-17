Ronaldinho contribuisce al successo del Ravenna contro il Forlì con un assist decisivo. Oltre 6.500 tifosi al Bruno Benelli per celebrare il mito brasiliano in Serie C.

Il mondo del calcio ha vissuto una serata straordinaria a Ravenna, dove la presenza di Ronaldinho ha trasformato un semplice match di Serie C in un evento di portata culturale e sportiva senza precedenti. Lo storico attaccante brasiliano ha calciato nuovamente al Bruno Benelli, Stadium comunale della città emiliana, davanti a un pubblico record di oltre 6.500 spettatori accorsi per assistere all'incontro di campionato. Sebbene Ronaldinho non sia riuscito a segnare il suo prestigioso gol numero 300, il suo impatto sul campo è stato determinante per il successo del Ravenna, che ha battuto il Forlì con il punteggio finale di 2-0.

La prestazione di Ronaldinho e il gol decisivo

Il momento clou della prestazione di Ronaldinho si è verificato nel corso del primo tempo, quando il campione brasiliano è sceso in campo per sostituire i titolari e ha partecipato attivamente alla costruzione dell'azione che ha portato in vantaggio i Giallorossi. Dinho è entrato in azione servendo con precisione il compagno Lonardi, il quale ha deciso di non calciare e di lasciare proseguire l'azione verso il centro dell'area. Qui ha trovato Giulio Donati, il quale ha infilato un destro preciso dalla venticinquina metri di distanza alla destra del portiere avversario Martelli, che si è tuffato inutilmente per fermare il pallone.

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Questo assist ha valso a Ronaldinho il merito dello zampino sull'1-0 che ha sbloccato la partita, un risultato che si è rivelato cruciale per la gestione del derby regionale. Il campione brasiliano si è goduto l'entusiasmo generale abbracciando anche Giulio Donati, 36 anni, che vanta oltre 365 presenze ufficiali tra i professionisti, di cui 46 nelle coppe nazionali ed europee, trascorsi con Lecce e Monza in Serie A, e con esperienze in Bundesliga con il Bayer Leverkusen.

L'atmosfera festosa e le celebrazioni post-gara

L'evento al Bruno Benelli è stato celebrato con uno spettacolo che ha unito emozione e nostalgia, culminato alla fine del primo tempo quando Ronaldinho è andato a salutare gli ultrà giallorossi in curva Mero e le due tribune. Il giocatore ha ricevuto lunghi applausi ricambiati con ripetuti inchini, creando un legame speciale con il pubblico che lo ha accolto all'inizio con fumogeni dalla tribuna allestita per l'occasione, denominata R10 in suo onore, e con le note di Con te partirò di Andrea Bocelli. Lui ha abbracciato compagni e avversari in un tripudio generale, dimostrando la stima universale che lo circonda.

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Rivalità, storia e prospettive per la stagione

La vittoria del Ravenna nel derby contro il Forlì è stata consolidata nella seconda frazione di gioco, chiudendo una sfida che vedeva in campo anche altri ex campioni come Dida e Serginho, a testimonianza dell'alto livello tecnico che la Serie C sta vivendo in questa stagione. Giulio Donati, protagonista del gol, ha messo in mostra la sua esperienza e la sua qualità, confermandosi un pilastro fondamentale per la squadra. La gestione della partita ha richiesto attenzione e disciplina, elementi che il Ravenna ha saputo mantenere fino al fischio finale, confermando la propria crescita in classifica e la solidità tattica sotto la guida tecnica.

Questa vittoria rappresenta un momento di svolta per il morale della squadra e del territorio, che ha visto nel ritorno di Ronaldinho un'opportunità per riscrivere la storia recente del club. L'impatto commerciale e mediatico dell'evento ha superato ogni previsione, garantendo una visibilità internazionale al Ravenna FC e affermando la Serie C come palcoscenico capace di attrarre talenti di calibro mondiale. La comunità calcistica locale ha celebrato non solo una vittoria in campionato, ma una celebrazione dell'amore per il gioco del calcio nella sua forma più pura e spettacolare.