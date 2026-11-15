Ronaldinho titolare al Ravenna: il debutto in Serie C contro il Forlì

Ronaldinho esordisce titolare nel derby Ravenna-Forlì in Serie C. Il campione del mondo sogna il goal numero 300 con la maglia giallorossa in un evento unico.

Il leggendario calciatore brasiliano Ronaldinho è sbarcato allo Stadio Bruno Benelli con un ritardo di novanta minuti rispetto all'orario previsto per l'ultimo allenamento di rifinitura del Ravenna. Nonostante questa flessibilità sugli orari, la decisione tecnica è netta: il campione del mondo sarà assolutamente titolare nella partita di domani, domenica 15 novembre, alle 17.30, contro il Forlì. L'arrivo del giocatore, avvenuto sabato 14 novembre verso mezzogiorno e mezza, ha catturato l'attenzione dei media autorizzati, che hanno potuto filmare per un quarto d'ora i suoi primi contatti con la squadra giallorossa.

I dettagli dell'arrivo e la scelta tecnica

La presentazione ufficiale di Ronaldinho come nuovo giocatore del Ravenna era avvenuta in grande stile a Miami lo scorso 23 giugno, quando è stato consegnato anche il suo numero 10. Dopo aver fatto un blitz al ristorante la sera precedente per salutare i compagni, il giocatore ha salutato tutti gli addetti ai lavori prima di entrare in campo. L'allenatore Andrea Mandorlini ha abbracciato il brasiliano e ha deciso di conferirgli un ruolo centrale, liberandolo da vincoli tattici rigidi per permettergli di esprimersi nel modo migliore.

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Obiettivo gol numero 300 e aspettative

Ronaldinho scende in campo con uno scopo preciso: segnare il suo goal numero 300 nelle competizioni ufficiali. A questo traguardo storico manca infatti una sola rete, e il giocatore vuole raggiungere questa meta scendendo subito in campo da protagonista. La sua presenza suscita una febbre collettiva che sta raggiungendo il picco di attenzione. Il presidente del Ravenna, Ignazio Cipriani, ha spiegato che l'operazione è nata da un'ispirazione creativa, pensata per ispirare i bambini che hanno giocato a calcio almeno una volta nella vita.

Reazioni della tifoseria e contesto storico

La Curva Nord ravennate ha comunicato ufficialmente che non accetterà la presenza di supporter che indossano maglie o esibiscono i colori di altre squadre storiche come il Milan, il Barcellona o la nazionale del Brasile. L'evento attenderà circa 6.500 spettatori per vedere da vicino il ritorno di un idolo globale. Ronaldinho, quarantaseienne, porta con sé un palmares infinito che include un titolo Mondiale, una Champions League, una Coppa Libertadores e il Pallone d'Oro vinto nel 2005.

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Il derby numero 103 e la storia del Forlì

La scelta della partita non è casuale, poiché il Ravenna-Forlì è il derby romagnolo numero 103 della storia. Per i forlivesi, Ronaldinho rappresenterà il primo campione del mondo incontrato in campionato come avversario. Nella cronologia dei grandi campioni che hanno calpestato quel campo si ricorda Franco Baresi in un Forlì-Milan di Coppa Italia nel 1995 e, più indietro nel tempo, Amedeo Biavati nel 1945-46.

Il percorso recente e le nuove sfide

Dopo la sua ultima partita ufficiale il 26 settembre 2015 al Maracanã contro il Goias,Ronaldinho non ha abbandonato completamente i riflettori. Ha partecipato a eventi tra leggende e nel 2023 alla Kings League con la maglia del Porcinos Fc. Ora, con lo slogan "Che la magia abbia inizio", il giocatore entra in una nuova avventura italiana che continua a stupire il mondo del calcio.