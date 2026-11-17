Ronaldinho gioca con il Ravenna in Serie C a 46 anni. Antonio Cassano parla di pagliacciata. Ecco i dettagli della partita, i risultati e le reazioni.

Il 15 novembre 2024 il mondiale del calcio ha avuto un capitolo inaspettato a Ravenna. Ronaldinho, 46 anni, è tornato sui campi ufficiali indossando la maglia della squadra di Serie C locale. L'evento ha attratto un'attenzione mediatica massiccia, superando i confini italiani per raggiungere le piazze globali.

Partita contro il Forlì e risultati

La squadra di casa ha affrontato il Forlì nello stadio Bruno Benelli. Il risultato finale ha visto il Ravenna vincere per 2 a 0. Questa vittoria ha consolidato il secondo posto nel Girone B del campionato. La formazione emiliana ha allungato nuovamente il distacco sul Pescara, che rimane al terzo posto.

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Il ruolo di Ronaldinho è stato limitato per tutelare la sua condizione fisica. Inizialmente era previsto un impatto di soli 30 minuti. Tuttavia, il giocatore ha disputato l'intero primo tempo. Alla fine dell'impegno ha espresso grande felicità e ha promesso di tornare in campo su invito del presidente Ignazio Cipriani.

Presenze d'eccezione a tribuna

L'atmosfera ha superato le aspettative dei organizzatori e dei tifosi presenti. Le immagini dell'evento sono state trasmesse in diretta sui maxischermi di Times Square a New York. Numerosi spettatori hanno indossato la maglia numero 10 con il nome del brasiliano.

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Tra gli ospiti d'onore c'era il patron Ignazio Cipriani. In tribina erano presenti figure storiche del calcio come l'ex milanista Nelson Dida e Serginho. Era presente anche il tennista Fabio Fognini. Altri ospiti illustri includevano Ariedo Braida e Flavio Briatore.

La durissima critica di Antonio Cassano

La reazione di Antonio Cassano è stata immediata e netta. Su Viva el Futbol ha definito l'evento una pagliacciata. Lo ha ripetuto più volte usando un tono deciso. Cassano riconosce Ronaldinho tra i cinque giocatori più forti della storia.

Secondo Cassano la carriera del brasiliano è stata clamorosa. Ha vinto tutto ciò che era possibile conquistare. Tuttavia, la sua apparizione a 46 anni è stata giudicata negativa.

Lo ha definita brutta da vedere. Ha ammesso che l'episodio gli ha fatto tenerezza. Non avrebbe compiuto un gesto simile pur ricevendo cifre esorbitanti. Ha respinto un'offerta ipotetica da 10 milioni citata da Lele Adani.

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Il contesto generazionale e Fabio Caressa

La vicenda ha riaperto il dibattito sul valore della gavetta. Fabio Caressa ha espresso una riflessione sulla società italiana. L'ha definita un paese di anziani. La gavetta resta un valore importante.

Caressa sostiene che ai giovani va data la possibilità di farla. Il ritorno di Ronaldinho ha messo in luce tensioni generazionali nel calcio. L'entusiasmo per l'evento è stato alto ma polarizzante.