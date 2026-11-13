Ronaldinho torna in campo con il Ravenna a 46 anni: derby con il Forlì il 15 novembre

Ronaldinho torna in campo a 46 anni con il Ravenna domenica 15 novembre alle 17,30 allo stadio Benelli, con tribuna provvisoria, biglietti esauriti e diretta Sky.

Ronaldinho tornerà in campo con la maglia del Ravenna domenica 15 novembre alle 17,30 allo stadio Benelli di Ravenna, in una partita ufficiale di Serie C girone B contro il Forlì. Il campione brasiliano, che giocherà a 46 anni, non disputa una gara ufficiale da undici anni, dall'ultima apparizione con il Fluminense.

Il match sarà trasmesso in diretta su Sky, perché il ritorno in campo dell'ex Psg, Barcellona e Milan, campione del mondo con il Brasile, è considerato un evento di portata globale. Il Ravenna lo aveva ingaggiato in estate come uomo immagine, strappando al brasiliano la promessa che avrebbe giocato una partita ufficiale con la squadra.

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Ronaldinho al Ravenna: arrivo in città e allenamenti

Ronaldinho arriverà in città venerdì e, secondo le previsioni, svolgerà almeno un paio di allenamenti con il gruppo. La presenza in campo durante la settimana è definita possibile, per non dire probabile, dagli osservatori vicini alla squadra.

Resta da capire se Ronaldinho scenderà in campo dall'inizio oppure se entrerà solo in uno spezzone finale. L'allenatore Mandorlini non farà eccezioni e dovrebbe comunicare la formazione, come di consueto, a poche ore dal fischio d'inizio.

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Stadio Benelli: tribuna R10 e biglietti esauriti

Per la partita è stata montata una tribuna provvisoria da 1.800 posti, che porta la capienza dello stadio Benelli fino a 7mila posti. Il settore è stato intitolato R10, in onore del brasiliano.

La società ha indetto la giornata giallorossa e, per questo motivo, gli abbonamenti stagionali non saranno validi per l'incontro. Gli altri settori dello stadio sono praticamente esauriti, con l'eccezione di qualche decina di biglietti disponibili in curva ospiti.

Il tagliando per assistere alla partita costerà 150 euro, un prezzo che ha acceso il dibattito tra i tifosi e che rende l'evento un caso insolito per una gara di Serie C.

Diritti tv e obiettivi del Ravenna in classifica

La proprietà del Ravenna sta discutendo in queste ore la cessione dei diritti della gara a piattaforme streaming estere, in Cina, Dubai, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti. Un'operazione che, secondo il club, avrebbe un peso importante sia sul piano economico sia su quello d'immagine.

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Ignazio Cipriani non ha mai perso occasione per sottolineare che il Ravenna fa sul serio e che l'obiettivo è portare la squadra in Serie A e in Europa, citando come modello il Como. Oggi il Ravenna occupa la seconda posizione nel girone B di Serie C, a sei punti di distanza dalla capolista Spezia.

Impatto per i tifosi e data del 15 novembre

La sfida di domenica 15 novembre alle 17,30 segna il ritorno ufficiale di Ronaldinho in una partita di Serie C, dopo undici anni di distanza dall'ultima gara disputata con il Fluminense. Per i tifosi, la difficoltà maggiore sarà procurarsi un biglietto, visto che la quasi totalità dei posti è già esaurita.

Chi non riuscirà a entrare allo stadio Benelli potrà seguire la partita in diretta su Sky. Il Ravenna dovrà così affrontare la prova sportiva e, allo stesso tempo, quella organizzativa di un evento seguito a livello internazionale.