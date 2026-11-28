L'Al-Nassr conquista un record unico nella Saudi Pro League grazie a Cristiano Ronaldo. La squadra sale in testa, ma il capitano esprime il suo malcontento pubblico.

Cristiano Ronaldo e l' Al-Nassr hanno raggiunto un traguardo storico nella Saudi Pro League durante la trasferta al King Abdullah Sport City Stadium di Buraidah. La vittoria ottenuta nella 13ª giornata della Roshn Saudi League ha permesso alla formazione araba di salire momentaneamente in vetta alla classifica del torneo. Nonostante il successo sul campo, il clima intorno al club è rimasto teso per le reazioni del suo capitano.

Il Record Storico Confermato da Opta

L'Al-Nassr è diventata la prima squadra nella storia della Saudi Pro League a segnare almeno una rete in ben 100 partite consecutive. Questo risultato, verificato dalla società specializzata in statistiche Opta, rappresenta un traguardo mai raggiunto prima da un club nella competizione. La striscia ininterrotta è iniziata nel dicembre 2023 contro l'Al-Riyadh e si è consolidata con il goal contro l'Al-Hazem, validando la 100esima partita consecutiva con almeno un gol all'attivo nel campionato arabo.

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La rete decisiva è arrivata al 25esimo minuto e ha avuto una natura altamente discussa. In una fase confusa in area di rigore avversaria, Samu Costa ha controllato il pallone e segnato a porta praticamente vuota. L'arbitro ha convalidato inizialmente la rete, ma il VAR è intervenuto per richiedere un check. Dopo oltre un minuto di attesa, il controllo ha confermato il gol, decidendo le sorti della gara e permettendo ai giocatori dell'Al-Nassr di festeggiare in campo.

Reazioni di Ronaldo e Dinamica della Squadra

Nonostante la vittoria, Cristiano Ronaldo è apparso deluso e furioso al termine della partita. Il giornalista Ratiban Al-Dosari ha pubblicato sul proprio account X un video che mostra l'attaccante portoghese inconsolabile in mezzo al campo di gara, mentre i giocatori dell'Al-Hazem si avvicinavano a lui per salutarlo. Ronaldo si è fatto immortalare mentre parlava da solo, rivolto verso gli spalti, esprimendo chiaramente il suo malcontento dopo il fischio finale.

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La formazione portoghese è guidata da anni da Cristiano Ronaldo, che comanda un gruppo di attaccanti di alto livello. In questa stagione, il gruppo comprende il connazionale João Félix e l'ex-Liverpool Sadio Mané. La potenza offensiva non è mai venuta meno, ma la reazione del capitano suggerisce che gli standard richiesti per la vittoria sono estremamente elevati. La rete di Samu Costa ha segnato una tappa importante nel percorso del club, ma la delusione pubblica indica che la perfezione tattica non è ancora stata raggiunta.

Status di Ronaldo e Prossimi Sviluppi

La corsa di Cristiano Ronaldo verso il millesimo goal in carriera è un obiettivo che continua a guidare la sua performance. Tuttavia, la sua ricerca del titolo di capocannoniere della Roshn Saudi League ha subito una battuta d'arresto. Con la rete segnata, il suo bottino resta al di sotto della doppia cifra, confermandosi a quota nove reti all'attivo.

Attualmente, Ronaldo si trova al secondo posto nella classifica marcatori del torneo. È separato dal leader, l'attaccante inglese dell'Al-Ahli Ivan Toney, da ben cinque goal di distanza. Questa differenza mette in luce la competitività del campionato saudita e le sfide che l'Al-Nassr dovrà affrontare per mantenere la testa della classifica. Le prossime partite saranno cruciali per consolidare la posizione in vetta e ridurre lo svantaggio di Toney nella classifica dei marcatori.