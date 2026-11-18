Indagini della Questura di Roma per la ronda anti-stranieri nel quartiere Rebibbia. Scopri i dettagli degli arresti e le reazioni politiche.

La Questura di Roma ha avviato un'indagine formale per identificare i responsabili e i partecipanti alla ronda antimigranti organizzata nel quartiere Rebibbia. L'episodio si è verificato nella pomeriggio di martedì 17 novembre 2026, quando un gruppo di persone avrebbe effettuato azioni intimidatorie ai danni di cittadini stranieri presenti nella zona.

Dettagli dell'incidente a Rebibbia

Le autorità hanno ricevuto segnalazioni riguardo a un gruppo di circa venti individui che si sarebbe dato alla caccia agli extracomunitari presenti nella zona. I partecipanti alla ronda avrebbero intimato esplicitamente a cittadini di origine straniera, che si trovavano seduti nei bar o davanti ai minimarket locali, di andarsene immediatamente. Gli aggressori avrebbero utilizzato frasi di minaccia come "Questa è zona nostra" per espellere le persone dai luoghi pubblici.

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La tensione è culminata quando un giovane straniero, inseguito e minacciato dai membri della ronda, si è rifugiato all'interno di una farmacia per mettersi in salvo. Il gruppo di circa venti persone avrebbe seguito la vittima fino all'ingresso della farmacia, continuando a intimidirlo anche dietro quella barriera fisica. L'intervento tempestivo delle volanti delle forze dell'ordine è stato fondamentale per impedire che la tensione degenerasse ulteriormente e per garantire la sicurezza dei presenti.

Reazioni politiche e istituzionali

Massimiliano Umberti, presidente del IV Municipio di Roma, ha definito le ronde come un fatto grave e inaccettabile, condannando fermamente l'intimidazione razzista. L'assessore municipale ha chiesto ufficialmente alle autorità di individuare gli organizzatori dell'iniziativa e di verificare se vi sia stato il coinvolgimento di persone con incarichi politici nel coordinamento dell'episodio. La sua posizione riflette la preoccupazione per la sicurezza dei residenti e il rispetto delle norme contro l'intolleranza.

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Anche Riccardo Magi, segretario del partito Più Europa, ha espresso una condanna durissima nei confronti dell'episodio. Ha descritto la caccia all'immigrato a Rebibbia come una pratica intollerabile e ha aggiunto che si tratta di situazioni raccapriccianti. Nicola Fratoianni di Avs ha partecipato al coro delle critiche, pur sottolineando l'importanza di avere un quadro completo delle informazioni prima di valutare eventuali interventi politici o amministrativi specifici.

Compiti delle indagini e prossimi passi

Il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha dichiarato che prima di qualsiasi valutazione sull'intervento da intraprendere è necessario disporre di un quadro dettagliato dei fatti. Le autorità stanno analizzando i diversi video girati durante l'episodio che hanno circolato online, cercando di ricostruire con precisione la catena di eventi e l'identità dei partecipanti. L'obiettivo principale è chiarire chi abbia organizzato l'iniziativa e qual è stato il ruolo esatto di ciascun individuo presente.

Le indagini della Questura procedono ora per analizzare le prove video e raccogliere le testimonianze dei cittadini coinvolti. L'indagine mira a stabilire se ci siano state violazioni delle norme sulla pubblica sicurezza o incitamento all'odio razziale. I risultati delle verifiche potranno portare all'identificazione definitiva dei responsabili e all'eventuale apertura di fascicoli penali contro gli organizzatori della ronda. La comunità locale attende con attenzione gli sviluppi delle procedure giudiziarie per garantire che la giustizia faccia il suo corso senza intoppi.