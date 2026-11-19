Indagine della Questura di Roma per le ronde a Rebibbia. Il governo e l'opposizione dibattono sulla sicurezza urbana e il ruolo degli influencer nelle periferie romane.

Situazioni di grave tensione e possibili illeciti si sono verificati nella zona di Rebibbia a Roma, dove un gruppo di circa trenta cittadini ha organizzato una ronda spontanea. Durante questa operazione, che ha coinvolto anche cani come rottweiler, diversi migranti sono stati accerchiati, minacciati e insultati, costringendoli a fuggire per mettersi in salvo. La situazione, descrittta come una vera e propria caccia allo straniero, ha attirato l'attenzione delle autorità locali e nazionali, portando a un rapido intervento delle forze dell'ordine.

Natura degli Eventi e Ruolo degli Influencer

Il nucleo del problema ruota attorno a un presidio civico iniziale contro il degrado, rapidamente degenerato in aggressioni verbali e fisiche. Tra i presenti c'era l'influencer Simone Carabella, noto sui social network con lo pseudonimo Orgoglio italiano, la cui presenza ha contribuito a escalare i conflitti. Nei video diffusi online si nota chiaramente come i migranti venissero seguiti e presi di mira, trasformando una protesta per la sicurezza in un atto di intimidazione sistematica contro persone straniere.

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Posizione del Sindaco Gualtieri e Prefetto

Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha convocato immediatamente il prefetto Lamberto Giannini per valutare la gravità della situazione. Gualtieri ha sottolineato che la tutela dell'ordine pubblico è di esclusiva competenza delle forze dell'ordine, definendo inaccettabili gli atteggiamenti violenti e intimidatori messi in atto da privati cittadini. Questa posizione ufficiale riflette la necessità di ristabilire la legalità e prevenire ulteriori episodi di giustizia sommaria nelle periferie della Capitale.

Investigazioni della Questura di Roma

La Questura di Roma ha avviato un'indagine formale per verificare eventuali responsabilità penali o amministrative legate agli eventi di Rebibbia. I video circolati sui social media sono stati sottoposti al vaglio degli uffici competenti per identificare gli autori delle minacce e delle aggressioni. In particolare, è stato filmato un commerciante straniero proprietario di una pizzeria, che ha cercato di difendersi urlando di avere una famiglia e di lavorare, diventando uno dei simboli visivi delle persecuzioni subite.

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Reazioni in Parlamento e Interrogazione Urgente

Il caso è giunto in aula alla Camera dei Deputati, dove la deputata del Partito Democratico Michela Di Biase ha depositato un'interrogazione urgente al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Di Biase ha denunciato la gravità dei fatti, segnalando che alcune persone sono state inseguite persino all'interno di esercizi commerciali e che un giovane è stato trascinato fuori da una farmacia dove aveva cercato riparo. L'interrogazione chiede chiarimenti immediati sulle misure da adottare per garantire la sicurezza di tutti i residenti.

Critiche al Governo e Dibattito sulla Sicurezza

Oltre alle dichiarazioni del PD, anche le altre forze politiche hanno espresso forti critiche. Riccardo Magi di Più Europa ha richiesto un intervento urgente di Piantedosi per fermare questi blitz, definendo intollerabile che una capitale europea sia alla mercé di influencer che si improvvisano giustizieri. Anche Angelo Bonelli di Avs e Nicola Fratoianni hanno definito i fatti raccapriccianti, sottolineando come il governo Meloni debba rispondere in Parlamento per il caos nel settore sicurezza nonostante i numerosi decreti emanati.

Considerazioni Finali e Impatto Sociale

La vicenda di Rebibbia evidenzia le profonde tensioni sociali legate alla percezione della sicurezza e all'integrazione. Figure come Fabio Caressa hanno commentato il contesto nazionale, ricordando che l'Italia è un Paese di vecchi e che la gavetta è importante, ma che ai giovani va data la possibilità di farla. Questa prospettiva sociale si intreccia con la necessità istituzionale di gestire il degruro senza ricadere in forme di vigilanteismo che minano la democrazia e lo stato di diritto, lasciando la popolazione in una situazione di insicurezza percepita.