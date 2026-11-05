Rosa Capuano, 25 anni per omicidio padre Suzzara: ammette di aver sparato

Rosa Capuano condanna a 25 anni di carcere per l'omicidio del padre a Suzzara. La figlia ha confessato l'omicidio dopo mesi di indagini che hanno portato al ritrovamento dell'arma del delitto.

Rosa Capuano ha ammesso di essere la mandante dell'omicidio del padre, un pensionato di 79 anni, nel garage della casa familiare a Suzzara. La confessione è avvenuta davanti ai giudici della Corte d'Assise di Mantova, portando a una condanna a 25 anni di reclusione. Il reato è qualificato come aggravato dalla premeditazione e dal vincolo di parentela, escludendo però i motivi futili.

La confessione e la condanna del tribunale

La donna, nata nel 1978 e attualmente quarantaseienne, ha dichiarato ai giudici di non averne potuto più, ammettendo direttamente: "Sono stata io". Questa ammissione ha chiuso il cerchio investigativo su un caso che ha turbato la comunità locale e nazionale. La pena inflitta riflette la gravità dell'atto, commesso con diversi colpi di pistola contro l'uomo mentre era seduto all'interno del suo veicolo.

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Le indagini e il ritrovamento dell'arma

Le indagini sono state decisive per collegare Rosa Capuano al delitto, nonostante la sua iniziale negazione. I carabinieri hanno operato a Giugliano, il comune in provincia di Napoli dove la famiglia di origine della donna risiedeva e dove lei si era trasferita dopo il crimine. L'elemento chiave è emerso dal beauty case della donna, dove è stata sequestrata una pistola calibro 22.

Tre bossoli dello stesso calibro sono stati rinvenuti insieme all'arma, confermando la correlazione balistica con le proiettili utilizzati durante l'omicidio. Questa prova materiale ha permesso agli investigatori di stringere il cerchio intorno all'allora 46enne, smentendo la versione fornita inizialmente dalla figlia riguardo al ritrovamento del corpo.

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Il movente e le dinamiche familiari

Il movente dell'omicidio è legato alla volontà di liberarsi del padre, da cui la donna si sentiva succube. Rosa Capuano assisteva costantemente il genitore anziano, una cura che sembra essere diventata un peso insopportabile. La convinzione di diventarne l'erede universale ha ulteriormente influenzato la decisione di porre fine alla vita del pensionato.

La dinamica del delitto ha subito uno sviluppo sorprendente quando la figlia ha dato l'allarme. Rosa Capuano aveva riferito di aver dimenticato un oggetto in casa e di essere risalita per recuperarlo, prima di recarsi a fare spese con il padre. Pochi minuti dopo, è tornata al garage per trovare l'uomo riverso nell'auto, senza vita.

La ricostruzione dei fatti e l'arresto

La versione fornita da Rosa Capuano non convinse gli investigatori della Corte d'Assise di Mantova, che condussero un'analisi approfondita del caso. L'arresto avvenne tre mesi dopo la morte dell'uomo, il 23 dicembre 2024, data in cui il delitto fu commesso nel garage condominiale di Suzzara, in provincia di Mantova.

L'udienza che ha portato alla confessione ha chiarito ogni dubbio residuo sulle dinamiche dell'omicidio. La condanna a 25 anni rappresenta la risposta giudiziaria a un atto di violenza domestica e familiare, ribadendo la severità con cui la legge tratta i crimini commessi contro i propri cari.

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Il caso di Suzzara ha messo in luce le complessità delle relazioni familiari e le conseguenze tragiche che possono emergere da dinamiche di controllo e dipendenza. La confessione di Rosa Capuano chiude un capitolo buio della cronaca nera italiana, offrendo un finale a una vicenda che ha richiesto mesi di indagini meticolose.

Le conseguenze legali per la donna ora si concentrano sull'esecuzione della pena detentiva. La comunità di Suzzara e di Giugliano osserva con attenzione le sviluppi del caso, che sottolinea l'importanza della vigilanza e del supporto psicologico nelle situazioni di carico assistenziale familiare. La condanna a 25 anni resta un monito significativo sulla gravità dell'omicidio premeditato all'interno del nucleo familiare.