Rosa Capuano Confessa Omicidio del Padre Francesco a Mantova

La sentenza finale della Corte d'Assise di Mantova condanna Rosa Capuano per l'omicidio del padre Francesco. La confessa in aula e rivela il movente legato a una lunga soggezione familiare.

La Corte d'Assise di Mantova ha emesso la condanna definitiva per Rosa Capuano, l'imputata responsabile della morte del padre Francesco. L'anziano pensionato disabile di 79 anni è stato ucciso a colpi di pistola il 23 dicembre 2024 nel garage del condominio di via Biolcheria a Mantova. Il verdetto arriva dopo la svolta processuale avvenuta il 4 novembre durante l'udienza finale, quando Rosa ha rotto il silenzio.

Dettagli Core e Confessione in Aula

La confessione è stata resa direttamente in aula, interrompendo una linea di difesa basata sull'innocenza mantenuta per tutto il corso del dibattimento. Rosa Capuano ha dichiarato: Sono stata io. Non ce la facevo più. Ho preso la pistola e l'ho ucciso. Questo ammissione di colpa ha segnato un cambiamento radicale nella percezione della colpevolezza da parte dei giudici, confermando la premeditazione dell'atto violento.

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I magistrati hanno escluso l'aggravante dei motivi abietti e futili, riconoscendo invece il legame di parentela tra vittima e carnefice. La premeditazione è stata confermata come elemento centrale della decisione giudiziaria. Il pubblico ministero aveva richiesto 25 anni di carcere, escludendo l'ergastolo, a fronte dell'ammissione di colpa e delle attenuanti generiche, che i giudici hanno considerato equivalenti alle aggravanti. La condanna a 25 anni di reclusione chiude un iter guidato dalla volontà dell'imputata di far luce sulla propria posizione.

Posizioni delle Parti e Movente Familiare

Il movente dell'omicidio è stato chiarito come legato al desiderio di Rosa Capuano di affrancarsi da un rapporto di profonda soggezione nei confronti dell'anziano padre. Questo elemento psicologico ha bilanciato le aggravanti nella valutazione finale dei giudici, pur confermando la gravità del gesto criminoso. La dinamicità del rapporto familiare era nota agli investigatori fin dalle prime fasi dell'inchiesta.

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La versione iniziale fornita da Rosa Capuano ai Carabinieri non convinse gli investigatori. La donna, all'epoca 46enne, aveva sostenuto di essere risalita momentaneamente in casa per recuperare un oggetto dimenticato prima di uscire per delle commissioni con il genitore. Al suo ritorno in garage, aveva trovato Francesco privo di vita, allertando immediatamente i soccorsi. Questa ricostruzione fu scartata per le evidenti contraddizioni.

Impatto Reale e Prossimi Passi

L'indagine si è approfondita drasticamente nel marzo 2025 con l'arresto di Rosa Capuano a Giugliano, il centro del Napoletano da cui la famiglia proveniva. La donna era rientrata nel luogo di origine dopo la tragedia, dove i Carabinieri del comando provinciale di Mantova hanno agito con tempestività. All'interno del beauty case dell'imputata, i militari hanno rinvenuto un revolver calibro 22 contenente tre bossoli compatibili con quelli usati per l'agguato.

La conferma balistica ha saldato il collegamento diretto tra l'arma ritrovata e il delitto di via Biolcheria. La presenza di prove fisiche schiaccianti, unite alla confessione tardiva, ha reso inevitabile la condanna. La sentenza definitiva rappresenta la chiusura di un caso che ha tenuto sotto stretta sorveglianza l'opinione pubblica locale e nazionale per oltre un anno.