Rosa Ortiz: dal tessile al camion, come un nuovo lavoro ha trasformato la sua vita e le ha permesso di seguire la figlia a scuola

La storia di Rosa Ortiz, immigrata ecuadoriana a Murcia, che ha abbandonato il lavoro in fabbrica per diventare autista di camion regionale, ottenendo un reddito maggiore e una flessibilità temporale che le permette di seguire la figlia a scuola.

La storia di Rosa Ortiz rappresenta un caso emblematico di mobilità sociale e riprogettazione della vita professionale in Europa, evidenziando come la scelta di settori lavorativi tradizionalmente maschili o faticosi possa aprire nuove prospettive di equilibrio tra carriera e famiglia.

Originaria dell'Ecuador, Rosa è giunta in Spagna all'età di nove anni, stabilendosi nella regione di Murcia. Nei primi anni di permanenza nel paese europeo, ha lavorato come operaia in una fabbrica tessile, un impiego che le garantiva un reddito mensile di circa mille euro.

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Lavoro insoddisfacente e tempi rigidi

Tuttavia, la natura di questo lavoro si è rivelata poco soddisfacente per le sue esigenze personali e familiari. Gli orari rigidi e la retribuzione modesta limitavano notevolmente il tempo che poteva dedicare alla sua figlia, spingendola a cercare una soluzione alternativa che le permettesse di conciliare meglio gli impegni lavorativi con la cura parentale.

La svolta è arrivata grazie all'incentivo di suo fratello, che già operava nel settore del trasporto su gomma, il quale l'ha incoraggiata ad accedere a questa professione. Il percorso per ottenere le qualifiche necessarie non è stato né breve né economicamente indolore: Rosa ha impiegato circa un anno di formazione e ha dovuto investire una somma compresa tra i tremila e iquattromila euro, un importo che corrisponde a diversi mesi del suo precedente stipendio da operaia.

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Nonostante l'esborso iniziale, la scelta si è rivelata lungimirante. I suoi primi viaggi coinvolgevano tratte internazionali dove, per quattro mesi, ha condiviso la cabina di guida con un collega, affrontando la sfida di manovrare mezzi pesanti con rimorchio e adattandosi all'idea di guidare da sola in Paesi diversi. Durante i periodi più intensi, rimaneva lontano da casa anche per due settimane, un distacco che, sebbene il lavoro le piacesse, risultava difficile da gestire in termini di vita familiare.

Scelta del trasporto regionale

Per risolvere il conflitto tra gli orari di lavoro prolungati e la presenza quotidiana con sua figlia, Rosa ha deciso di passare al trasporto regionale. Questa scelta le ha consentito di ridurre drasticamente le assenze: una giornata tipica dura otto o nove ore, comprendendo sia la guida che le attese nelle piattaforme logistiche.

La flessibilità di questo nuovo ruolo è il vero punto di forza; se ha bisogno di riorganizzare un turno per accompagnare la figlia a scuola, può discutere direttamente con il datore di lavoro per trovare una soluzione. Oggi, Rosa guadagna tra i mille setcento e i duemilatrecento euro al mese, una cifra che varia in base ai turni notturni e agli extra.

Miglioramento economico e autonomia

Apprezza l'autonomia della professione, ascoltando musica o podcast durante la guida e condividendo la sua routine sui social media. Nonostante piccoli inconvenienti pratici, come il sedile del camion refrigerato che non si adatta perfettamente alla sua statura, la sua vita è migliorata significativamente sotto il profilo economico e, soprattutto, nella gestione del tempo con la sua famiglia.