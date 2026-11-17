La rosacea è una malattia infiammatoria cronica, non solo estetica. Scopri come riconoscerla, quali fattori la peggiorano e come curare la cute sensibile.

La dermatologa Pucci Romano risponde a una lettrice che si chiede se i rossori e le lesioni comparsi sul viso siano rosacea. Il quesito nasce da un'esperienza comune: il miglioramento apparente seguito da una ricomparsa dei sintomi, spesso peggiore di prima. Pucci Romano, autrice di diversi libri dedicati all'eco-dermocosmesi, chiarisce quali segnali permettono di riconoscere la malattia e quali abitudini possono aiutare a controllarla.

La rosacea è una malattia infiammatoria cronica della pelle che non deve essere considerata soltanto un problema estetico. Può iniziare con manifestazioni apparentemente transitorie, ma nel tempo tende a diventare persistente e può evolvere in forme più complesse, senza seguire necessariamente fasi successive prevedibili.

Also read La ricetta del Donburi: guida completa a cotoletta, frittata e riso giapponese

Come riconoscere i sintomi della rosacea

I sintomi più tipici sono l'arrossamento del viso, i capillari dilatati visibili sulla superficie cutanea e, in alcuni casi, le pustole. All'inizio il rossore può essere fugace, comparire e scomparire, ma con il tempo può diventare permanente.

In altre persone la malattia si manifesta nella forma papulo-pustolosa, con lesioni infiammatorie simili a quelle dell'acne. A differenza dell'acne, però, nella rosacea mancano i comedoni, cioè i punti neri e bianchi.

Advertisement

Esiste anche una componente oculare, che talvolta può essere la manifestazione prevalente della malattia. Può provocare irritazione delle palpebre, blefarite, secrezioni, fastidio oculare e la comparsa ricorrente di calazi, piccole infiammazioni delle ghiandole palpebrali.

Quando questi episodi si ripetono, è importante non limitarsi a trattare il singolo disturbo. Secondo l'impostazione della dermatologa, va considerata anche una possibile rosacea oculare.

Fattori che peggiorano la rosacea e la barriera cutanea

Chi tende ad arrossire facilmente, per esempio in seguito a un'emozione, alla timidezza o allo stress, può avere una maggiore predisposizione alla malattia. La pelle delle persone con rosacea è inoltre sensibile e può essere ulteriormente compromessa da una skincare eccessiva.

Il calore è uno dei fattori più rilevanti. Non è infatti l'esposizione ai raggi solari a provocare una riacutizzazione, quanto piuttosto l'esposizione prolungata a fonti di calore, come accade a chi lavora davanti a un forno, come un pizzaiolo, o a chi si espone al calore di un camino o di un ferro da stiro.

Tra gli altri fattori scatenanti figurano l'alcol, i cibi piccanti, lo stress e le situazioni che provocano una risposta neurovegetativa. In questi casi, anche la terapia più adeguata può risultare meno efficace se continua l'esposizione allo stimolo che alimenta l'infiammazione.

Advertisement

Anche il microbiota ha un ruolo importante. Nelle persone con rosacea possono essere presenti disturbi gastrointestinali, come reflusso, gastrite e sindrome dell'intestino irritabile, che richiedono attenzione insieme alla cura della pelle.

Idratazione, cosmetici da evitare e terapia personalizzata

L'idratazione è un aspetto fondamentale nella gestione della rosacea. La malattia è spesso accompagnata da una perdita importante di acqua attraverso la barriera cutanea, anche quando la pelle appare grassa per la presenza di papule e pustole.

Per questo è consigliabile scegliere prodotti idratanti formulati con ingredienti dermocompatibili e sostanze lenitive e antinfiammatorie, senza appesantire la cute. La pulizia deve rispettare la barriera cutanea, con prodotti delicati e, quando possibile, con un risciacquo finale. Sono preferibili eventualmente prodotti riequilibranti, con un pH adeguato.

Alcuni trattamenti topici possono dare inizialmente l'impressione di migliorare la situazione. Con il tempo, però, possono provocare un peggioramento e favorire fenomeni di dipendenza cutanea, con la necessità di aumentarne frequenza e potenza per ottenere lo stesso risultato. La sospensione può essere accompagnata da un temporaneo peggioramento, motivo per cui va gestita con il dermatologo.

Un altro errore frequente è interpretare il pizzicore provocato da una crema come segnale di efficacia. Se un cosmetico provoca bruciore o pizzicore, può indicare una risposta irritativa o infiammatoria e non deve essere considerato un beneficio. La terapia, conclude Pucci Romano, deve essere personalizzata in base alla manifestazione clinica e alla gravità della malattia.