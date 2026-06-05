Rosatom denuncia attacco ucraino a ingegneri durante sminamento a Zaporizhzhia

La russa Rosatom accusa l'Ucraina di aver colpito deliberatamente ingegneri intenti a sminare l'area della centrale nucleare di Zaporizhzhia, ferendo tre persone. L'incidente è avvenuto durante un cessate il fuoco mediato dall'AIEA per riparare le linee elettriche.

La società nucleare russa Rosatom ha denunciato venerdì che un drone ucraino ha deliberatamente colpito un team di ingegneri intento a sminare le aree circostanti la centrale nucleare di Zaporizhzhia , attualmente sotto controllo russo.

L'incidente ha provocato il ferimento di almeno tre persone, due delle quali in gravi condizioni secondo quanto dichiarato dal capo di Rosatom, Alexei Likachev. L'attacco è avvenuto proprio all'inizio di un cessate il fuoco temporaneo, mediato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA), che aveva lo scopo di consentire la riparazione della principale linea elettrica esterna della centrale.

Likachev ha affermato che l'attacco è stato chiaramente calcolato per infliggere il massimo danno alla struttura e al personale addetto alla sicurezza, nonostante gli accordi raggiunti. Ha inoltre insistito affinché la comunità internazionale sia informata di questi continui tentativi di sabotaggio.

L'AIEA ha confermato di essere stata informata dell'incidente dalla direzione della centrale, installata dalle autorità russe, e il suo direttore generale Rafael Grossi ha esortato, tramite un post su X, alla massima moderazione militare e al pieno rispetto del cessate il fuoco. La centrale di Zaporizhzhia, la più grande d'Europa con sei reattori, è stata occupata dalle truppe russe nelle prime settimane dell'invasione dell'Ucraina.

Da allora, Mosca e Kiev si sono reciprocamente accusate di aver messo in atto azioni militari che compromettono la sicurezza nucleare. La scorsa settimana, l'amministrazione russa dell'impianto ha accusato l'Ucraina di aver utilizzato oltre 20 droni per attaccare una centrale termica nelle vicinanze, essenziale per l'alimentazione esterna della struttura nucleare. La centrale di Zaporizhzhia non produce più elettricità, ma necessita di energia esterna per evitare il surriscaldamento del combustibile nucleare.

Questo cessate il fuoco è il sesto negoziato dalla fine dell'anno scorso per permettere le riparazioni alle linee elettriche danneggiate. L'AIEA ha riferito che anche la seconda linea esterna è fuori uso a seguito di attacchi a due sottostazioni elettriche situate sulla sponda opposta del fiume Dnipro rispetto alla centrale. Di conseguenza, la struttura sta facendo affidamento su generatori diesel, come già avvenuto per un mese lo scorso anno in circostanze simili.

La situazione rimane estremamente tesa e la comunità internazionale segue con apprensione gli sviluppi, temendo un possibile incidente nucleare. L'AIEA continua a monitorare la situazione e sollecita entrambe le parti a rispettare gli accordi e a garantire la sicurezza dell'impianto. La centrale di Zaporizhzhia, già teatro di scontri e accuse incrociate, rappresenta uno dei punti più critici del conflitto ucraino, con il rischio concreto di una catastrofe nucleare dalle conseguenze disastrose per l'intera Europa





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