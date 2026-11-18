Il capo di Rosatom Alexei Likhachev afferma che gli Stati Uniti dipendono dall'uranio russo per i nuovi impianti nucleari previsti entro il 2050.

La Federazione Russa prevede che gli Stati Uniti d'America saranno costretti ad acquistare quantità sempre maggiori di uranio russo nel lungo periodo, nonostante l'attuale clima di tensioni geopolitiche e le sanzioni internazionali. A rivelare questa posizione è Alexei Likhachev, il direttore generale della compagnia statale russa per l'energia atomica Rosatom, in un'intervista rilasciata a Mosca il 18 novembre 2026.

Likhachev ha dichiarato di aver informato personalmente il presidente Vladimir Putin della dinamica prima dell'imminente vertice tripartito che si terrà in Cina. Il capo di Rosatom ha confermato di aver discusso con il leader russo lo stato di avanzamento della cooperazione nucleare tra le due nazioni proprio alla vigilia dei colloqui previsti per giovedì con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping.

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Il contesto delle sanzioni sul combustibile nucleare

Il quadro normativo di riferimento risale al 2024, quando il predecessore di Donald Trump, Joe Biden, firmò una legge che vietava l'importazione di uranio russo a basso arricchimento destinato al funzionamento delle centrali elettriche statunitensi. Questa misura rappresentava una delle numerose sanzioni imposte da Washington a Mosca in risposta al conflitto ucraino. Il provvedimento stabiliva un divieto totale che sarebbe dovuto entrare in vigore a partire dal 2028.

Tuttavia, la legge del 2024 includeva delle deroghe significative che permettevano il proseguimento delle importazioni di combustibile nucleare russo attraverso il 2027. Likhachev ha sottolineato che, di conseguenza, i termini effettivi della cooperazione commerciale tra Rosatom e i clienti americani restano attualmente invariati. Il dirigente ha ammesso che, nonostante questa tregua operativa, la questione politica ed economica deve essere affrontata e risolta in futuro.

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Dipendenza strategica e nuova domanda di energia

Secondo Likhachev, la capacità della Russia di soddisfare la domanda globale di uranio, conversione e servizi di arricchimento è fondamentale per i piani energetici occidentali. Gli Stati Uniti hanno annunciato progetti ambiziosi per la costruzione di nuove centrali nucleari entro il 2050, creando così un fabbisogno aggiuntivo che Mosca è ben posizionata per coprire. L'esperto nucleare ha osservato che l'industria è in grado di rispondere a queste esigenze con efficacia.

Il capo di Rosatom ha espresso la sua convinzione che sarà estremamente difficile per gli Stati Uniti aumentare in modo significativo la propria capacità di generazione di energia elettrica senza una cooperazione diretta con le strutture russe. Ha confermato che Rosatom è attualmente in discussione con i propri partner americani per gestire questa interdipendenza strategica. L'azienda statale si considera un fornitore indispensabile per il mantenimento e l'espansione della rete energetica nucleare americana nel prossimo decennio.

Prospettive future e vertice tripartito

La dichiarazione di Likhachev arriva in un momento cruciale per le relazioni internazionali, a pochi giorni dall'incontro storico a tre a Shanghai. Il vertice tra Vladimir Putin, Donald Trump e Xi Jinping servirà probabilmente a delineare i contorni di questa complessa relazione economica. L'informatore di Putin, riferendo ai giornalisti, ha condiviso un "piccolo segreto" riguardante le domande specifiche poste dal Cremlino sullo stato dei negoziati nucleari.

La situazione attuale evidenzia una contraddizione strutturale tra le politiche di sicurezza nazionale imposte da Washington e le reali necessità industriali del settore energetico. Mentre le sanzioni mirano a isolare economicamente Mosca, la dipendenza dal combustibile nucleare russo rimane una realtà operativa per le utility americane. La risoluzione di questo conflitto tra obiettivi politici e requisiti tecnici definirà il futuro delle relazioni transatlantiche nel settore nucleare civile.