Rose Villain mamma: è nato il piccolo Franco Knight

Rose Villain e Andrea Ferrara (Sixpm) hanno dato il benvenuto al loro primo figlio, Franco Knight, nato a New York. La cantante ha annunciato la nascita con una storia Instagram semplice ma emozionante, condividendo la gioia con i fan. Il nome del bambino è un omaggio al nonno materno e riflette l'identità internazionale della coppia.

Rose Villain e il marito Andrea Ferrara, noto come Sixpm, hanno annunciato la nascita del loro primo figlio con un post semplice ma emozionante su Instagram.

La cantante ha condiviso una storia con la frase 'Mai stata così felice' accompagnata da un cuore nero, rivelando pochi dettagli essenziali. Il bambino è nato a New York, città simbolo per la coppia che ha diviso la sua vita tra Italia e Stati Uniti. Il nome scelto, Franco Knight, è un omaggio al nonno materno Franco Luini, fondatore del marchio Tucano, mentre Knight, che significa 'cavaliere' in inglese, riflette l'identità internazionale della famiglia.

La nascita arriva dopo un lungo percorso artistico e personale: Rose e Andrea si sono innamorati prima musicalmente, incontrandosi in uno studio di registrazione. Lei ha raccontato che la prima volta che si sono visti gli ha chiesto una ritmica fatta con rumori di foglie, e lui non l'ha presa per pazza. La sintonia professionale è diventata un amore solido, culminato nel matrimonio celebrato a New York nel maggio 2022.

La cantante aveva già anticipato l'arrivo del figlio con un brano toccante, in cui descriveva il senso di meraviglia della maternità. Il testo è una dedica d'amore commovente: 'Baby, è da un po' che ti pensavo. Mi chiedevo fosse strano mi mancassi ancora prima di conoscerti. Mi sento dentro un uragano.

Voglio di cantar più piano e non svegliarti mentre sogni. Chissà se mi sogni. Ti insegnerò che cadere è bello e non sei meno forte se ti mostrerai fragile. Ti giuro che con me non dovrai mai fingere di essere ciò che non sei.

Ucciderò tutti i mostri per te. Così non dovrai mai avere paura. Se perderai la strada nella notte sarò la luce che per te resta accesa. Baby, ho sbagliato mille volte.

Ne sbaglierò ancora molte ma provarci è l'importante. Tu perdonami. Io per te sarò migliore. Forse il tuo primo amore.

Non ti sveglierò mentre sogni. Chissà se mi sogni. Ti costruirò un mondo più bello con palazzi fatti di musica e tutto quello che ti rende felice. Per me tu sei un principe ma solo senza armatura.

Sarò un eroe. Ucciderò tutti i mostri per te così non dovrai mai avere paura. Se perderai la strada nella notte sarò la luce che per te resta accesa. Sono tutta luce.

Sono tutta luce perché sei dentro di me.

' Queste parole hanno emozionato i fan e mostrato la profondità del legame tra la cantante e il nascituro. La coppia, che ha sempre mantenuto un profilo privato nonostante la notorietà, ha scelto di condividere questo momento intimo con i followers in modo essenziale ma significativo. Rose Villain, al secolo Rosa Luini, è una delle artiste italiane più innovative, capace di fondere pop, elettronica e sonorità internazionali.

Il marito Andrea Ferrara, producer e musicista, ha lavorato con numerosi artisti di fama. La loro storia d'amore è nata in studio di registrazione, trasformando la sintonia professionale in un legame profondo. Ora, con l'arrivo di Franco Knight, la famiglia si allarga e si prepara a vivere tra due continenti, mantenendo vive le radici italiane e lo sguardo internazionale. I fan hanno accolto la notizia con gioia, commentando in massa il post e aspettando ulteriori aggiornamenti.

La cantante, nel frattempo, continua a lavorare alla sua musica, portando con sé la nuova ispirazione che solo la maternità può dare





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