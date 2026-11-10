Rosie sceglie il Gucci del LACMA: la schiena nuda diventa il dettaglio protagonista

Rosie indossa un abito Gucci con scollatura posteriore profondissima al LACMA, un look che racconta il suo legame con la maison e la passione per Gucci.

Rosie ha scelto per il LACMA un abito Gucci con una scollatura posteriore profondissima, che lascia la schiena completamente nuda e scende oltre la vita fino a scoprire parte dei glutei. Il modello è completato da una sottile fascia nera che raccorda i lembi del tessuto all'altezza dei fianchi, mentre lo spacco accompagna il movimento della gonna.

Il look non è soltanto una questione di stile. Dietro questo abito c'è una storia precisa: l'amore e la passione di Rosie per la maison Gucci, nata quando la modella era agli inizi della carriera.

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Il dettaglio posteriore dell'abito Gucci al LACMA

Il punto centrale del vestito indossato da Rosie è la scollatura sulla schiena, che si rivela solo quando la modella cambia prospettiva. La fascia nera sui fianchi divide visivamente il tessuto e concentra l'attenzione sulla linea della schiena.

Lo spacco della gonna accompagna ogni passo, quindi l'effetto dell'abito cambia in base al movimento. Il capo richiede un modo di muoversi studiato, perché la forza della scelta sta proprio nel lasciare parte del corpo scoperto in modo deciso.

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Nel vestito del LACMA, Rosie porta un'idea di glamour sensuale e teatrale, che collega l'immaginario creativo dello stilista al proprio modo di indossare gli abiti.

Il legame di Rosie con Gucci nel corso degli anni

Rosie ha costruito nel tempo un rapporto continuo con Gucci, che è cominciato con le immagini di abiti che l'hanno colpita all'inizio della carriera. Quelle immagini sono diventate un riferimento estetico stabile.

Da allora la modella ha indossato Gucci sia sul tappeto rosso sia nella vita privata. Il vestito del LACMA si inserisce quindi in una frequentazione lunga, che ora trova una nuova espressione nel dialogo tra la sua figura e il linguaggio creativo della maison.

Secondo quanto riportato, questa passione risale a un abito verde di quattordici anni fa, un ricordo che conferma quanto il colore e la schiena scoperta siano elementi ricorrenti nel suo guardaroba.

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Il Gucci verde del 2012 e la passione per la schiena scoperta

Il precedente più significativo della stessa idea è un abito Gucci verde del 2012, anch'esso con la schiena scoperta, che Rosie continua a considerare tra i suoi preferiti.

La preferenza per gli abiti da sera che valorizzano la schiena emerge chiaramente dal confronto tra i due modelli. Il verde del 2012 e il nero del LACMA condividono la stessa idea di apertura posteriore, sviluppata con linguaggi diversi.

Nel modello nero, il collo alto e le maniche lunghe accentuano ulteriormente la profondità dell'apertura posteriore. Il risultato è un nuovo capitolo del guardaroba Gucci di Rosie, in cui il dettaglio più audace resta nascosto finché non si cambia punto di vista.