Rossella Erra: 'Per avere mia figlia Beatrice mi sono sottoposta a cure umilianti'

Rossella Erra ha raccontato il suo percorso per diventare mamma e le difficoltà emotive che ha incontrato. La conduttrice ha sottolineato l'importanza di parlare del peso emotivo che accompagna certi percorsi e ha condiviso la sua storia per accendere una luce su un tema ancora troppo spesso vissuto in silenzio.

Rossella Erra ha raccontato un capitolo molto personale della sua vita: il desiderio di diventare mamma, le difficoltà nel rimanere incinta e il percorso affrontato prima dell'arrivo della figlia Beatrice , la sua gioia più grande.

'Procreare non è una passeggiata', ha detto in studio, sottolineando quanto spesso si parli poco del peso emotivo che accompagna certi percorsi: 'Io ho avuto una grande difficoltà e mi sono sottoposta a cure impegnative, vissute anche con grande sofferenza. Mi sono sottoposta a delle cure umilianti. Ho dovuto fare tante cose personali per rimanere incinta'.

Un percorso fatto di attese, speranze e delusioni, soprattutto davanti ai test di gravidanza negativi: 'Ogni volta che il test era negativo mi sentivo in colpa'. Poi anche il disagio davanti agli sguardi e alle parole degli altri: 'Mi facevano le congratulazioni, ma avevo solo messo un po' di pancia e mi sentivo in difetto'. Alla fine, però, è arrivata Beatrice.

Una gioia attesa, desiderata e conquistata dopo un cammino difficile, che Rossella ha scelto di condividere per accendere una luce su un tema ancora troppo spesso vissuto in silenzio





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